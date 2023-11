Fitur Pencarian Perintah yang Dirubah Meningkatkan Kegunaan Visual Studio Code

Pembaruan terbaru dari editor kode yang diproduksi Microsoft, Visual Studio Code 1.83, menampilkan fungsi pencarian yang dirombak yang memajukan penemuan perintah, peningkatan yang sangat dibutuhkan terutama dirancang untuk menyederhanakan navigasi melalui ribuan perintah.

Mengingat banyaknya perintah yang melebihi 2.000, termasuk yang dihasilkan oleh ekstensi populer, Visual Studio Code menghadirkan kompleksitas pencarian dan menemukan perintah yang tepat bagi pengguna. Seperti yang dijelaskan Microsoft dalam laporannya pada tanggal 4 Oktober, kesulitan ini menyebabkan keputusan untuk memasukkan segmen baru ke hasil pencarian Command Palette yang ditandai sebagai 'perintah serupa.'

Dengan fitur baru ini, kueri tidak lagi memerlukan pencocokan persis atau 'tidak jelas' untuk ditampilkan dalam hasil penelusuran, sehingga memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam istilah penelusuran. Modifikasi ini memungkinkan inklusivitas yang lebih besar dari perintah yang dipicu oleh ekstensi dalam hasil akhir. Untuk pembaruan di masa mendatang, Microsoft mengantisipasi penyempurnaan lebih lanjut, termasuk pencocokan perintah yang dikunci pada deskripsi perintah yang tidak terlihat, dan peningkatan pengelolaan sinonim seperti 'toggle' dan 'turn on/off.'

Pembaruan berturut-turut, Visual Studio Code version 1.83.1, juga dirilis, bertugas memperbaiki masalah seperti penyorotan sintaksis C# yang tidak berfungsi. Pengembang yang ingin mencoba pembaruan ini dapat mengunduh Visual Studio Code untuk Linux, Mac, atau Windows melalui situs resmi proyek.

Rilis September 2023 merupakan tindak lanjut dari VS Code 1.82, yang dilengkapi dengan fitur penerusan port bawaan.

Selain pencarian perintah yang ditingkatkan, VS Code 1.83 juga hadir dengan berbagai fitur tambahan dan penyempurnaan. Ini mencakup kemampuan debugger JavaScript untuk men-debug kode yang dikompilasi ke WebAssembly jika menyertakan data debug DWARF. Untuk mengaktifkannya, pengembang perlu menginstal ekstensi WebAssembly DWARF Debugging.

Selain itu, pengembang kini dapat menghubungkan ikon dengan profil. Ikon yang dipilih akan menggantikan ikon Kelola roda gigi di Bilah Aktivitas, opsi yang berguna bagi mereka yang berurusan dengan banyak profil. Pengaturan 'workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow' yang terintegrasi memungkinkan tab yang disematkan ditampilkan dalam baris terpisah di atas tab lain dan memungkinkan penyematan atau pelepasan tab editor secara otomatis saat diseret di antara baris tab.

Pembaruan pada ekstensi GitHub Copilot Chat mendukung /tests untuk tampilan Obrolan dan obrolan sebaris, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi pengembang.