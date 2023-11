改良されたコマンド検索機能により Visual Studio Code の使いやすさが向上

Microsoft が開発したコード エディターの最新アップデートであるVisual Studio Code 1.83 、コマンドの検出を促進する徹底的な検索機能を備えています。これは、主に数千のコマンドのナビゲーションを簡素化するために設計された、切望されていた改善です。

人気の拡張機能によって生成されたコマンドを含め、2,000 を超える幅広いコマンドがあるため、 Visual Studio Code 、ユーザーにとって適切なコマンドを検索して見つけることが複雑になります。 Microsoft が 10 月 4 日のレポートで明らかにしたように、この困難により、コマンド パレットの検索結果に「類似コマンド」としてマークされた新しいセグメントを組み込むことが決定されました。

この新機能により、クエリでは検索結果の特徴との完全一致または「あいまい」一致が必要なくなり、検索用語の柔軟性がさらに高まりました。この変更により、最終結果に拡張子によるコマンドをより多く含めることができます。 Microsoft は今後のアップデートで、目に見えないコマンドの説明に合わせたコマンド照合や、「トグル」や「オン/オフ」などの同義語の管理の強化など、さらなる機能強化を予定しています。

連続アップデートであるVisual Studio Code version 1.83.1もリリースされ、C# 構文の強調表示の機能不全などの問題が修正されました。これらの更新を試してみたい開発者は、プロジェクトの公式 Web サイトから Linux、Mac、または Windows 用のVisual Studio Codeをダウンロードできます。

2023 年 9 月のリリースは、組み込みのポート転送機能を備えたVS Code 1.82のフォローアップでした。

改良されたコマンド検索とは別に、 VS Code 1.83にはさまざまな追加機能と拡張機能も搭載されています。これらには、DWARF デバッグ データが含まれている場合に、WebAssembly にコンパイルされたコードをデバッグする JavaScript デバッガーの機能が含まれます。これをアクティブ化するには、開発者はWebAssembly DWARF Debugging拡張機能をインストールする必要があります。

さらに、開発者はアイコンをプロファイルに関連付けることができるようになりました。選択したアイコンはアクティビティ バーの管理歯車アイコンに置き換わります。これは、複数のプロファイルを扱う場合に便利なオプションです。統合された「workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow」設定により、固定されたタブを他のタブの上の別の行に表示できるようになり、エディターのタブをタブ行間でドラッグしたときに自動的に固定または固定解除できるようになります。

GitHub Copilot Chat 拡張機能の更新により、チャット ビューとインライン チャットの /tests が強化され、開発者にとって優れた選択肢になります。 AppMaster approach, Visual Studio Code ensures zero technical debt due to constant feature updates, providing an efficient coding experience.