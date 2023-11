La funzionalità di ricerca dei comandi rinnovata migliora l'usabilità di Visual Studio Code

L'ultimo aggiornamento dell'editor di codice prodotto da Microsoft, Visual Studio Code 1.83, presenta una funzione di ricerca revisionata che avanza nella scoperta dei comandi, un miglioramento tanto necessario progettato principalmente per semplificare la navigazione attraverso migliaia di comandi.

Data la sua vasta gamma di comandi che supera i 2.000, compresi quelli generati dalle estensioni più diffuse, Visual Studio Code presenta la complessità di cercare e trovare il comando giusto per gli utenti. Come Microsoft ha specificato nel suo rapporto del 4 ottobre, questa difficoltà ha portato alla decisione di incorporare un nuovo segmento nei risultati di ricerca della Command Palette contrassegnato come "comandi simili".

Con questa nuova funzionalità, una query non richiede più una corrispondenza esatta o "fuzzy" per essere visualizzata nei risultati di ricerca, garantendo una maggiore flessibilità nei termini di ricerca. Questa modifica consente una maggiore inclusività dei comandi indotti dall'estensione nei risultati finali. Per gli aggiornamenti futuri, Microsoft prevede ulteriori miglioramenti, tra cui la corrispondenza dei comandi con le descrizioni dei comandi non visibili e una gestione migliorata dei sinonimi come "attiva/disattiva" e "attiva/disattiva".

È stato rilasciato anche un aggiornamento consecutivo, Visual Studio Code version 1.83.1, con il compito di risolvere problemi come il malfunzionamento dell'evidenziazione della sintassi C#. Gli sviluppatori che desiderano provare questi aggiornamenti possono scaricare Visual Studio Code per Linux, Mac o Windows tramite il sito Web ufficiale del progetto.

La versione di settembre 2023 è stata il seguito di VS Code 1.82, dotato di una funzionalità di port forwarding integrata.

Oltre alla ricerca dei comandi migliorata, VS Code 1.83 include anche varie funzionalità e miglioramenti aggiuntivi. Questi comprendono la capacità del debugger JavaScript di eseguire il debug del codice compilato in WebAssembly se racchiude dati di debug DWARF. Per la sua attivazione, gli sviluppatori devono installare l'estensione WebAssembly DWARF Debugging.

Inoltre, gli sviluppatori possono ora correlare le icone con un profilo. L'icona selezionata sostituirà l'icona Gestisci ingranaggio nella barra delle attività, un'opzione utile per chi ha a che fare con più profili. L'impostazione integrata "workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow" consente di visualizzare le schede bloccate in una riga separata sopra le altre schede e consente il blocco o lo sblocco automatico delle schede dell'editor quando vengono trascinate tra le righe della scheda.

Un aggiornamento all'estensione GitHub Copilot Chat rafforza i /test per la visualizzazione Chat e la chat in linea, rendendola una scelta eccellente per gli sviluppatori.