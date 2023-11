Tính năng tìm kiếm lệnh được cải tiến giúp tăng cường khả năng sử dụng của Visual Studio Code

Bản cập nhật mới nhất của trình soạn thảo mã do Microsoft sản xuất, Visual Studio Code 1.83, có chức năng tìm kiếm được cải tiến giúp nâng cao khả năng khám phá các lệnh, một cải tiến rất cần thiết được thiết kế chủ yếu để đơn giản hóa việc điều hướng thông qua hàng nghìn lệnh.

Với phạm vi lệnh rộng lớn vượt quá 2.000, bao gồm cả những lệnh được tạo bởi các tiện ích mở rộng phổ biến, Visual Studio Code thể hiện sự phức tạp của việc tìm kiếm và tìm lệnh phù hợp cho người dùng. Như Microsoft đã chỉ rõ trong báo cáo của mình vào ngày 4 tháng 10, khó khăn này đã dẫn đến quyết định kết hợp một phân đoạn mới vào kết quả tìm kiếm Bảng Lệnh được đánh dấu là 'các lệnh tương tự'.

Với tính năng mới này, một truy vấn không còn yêu cầu kết quả khớp chính xác hoặc 'mờ' để xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, mang lại sự linh hoạt hơn trong các cụm từ tìm kiếm. Việc sửa đổi này cho phép các lệnh do phần mở rộng tạo ra có tính bao quát cao hơn trong kết quả cuối cùng. Đối với các bản cập nhật trong tương lai, Microsoft dự kiến ​​sẽ có những cải tiến hơn nữa, bao gồm khớp lệnh được khóa với các mô tả lệnh không nhìn thấy được và nâng cao khả năng quản lý các từ đồng nghĩa như 'bật/tắt' và 'bật/tắt'.

Một bản cập nhật liên tiếp, Visual Studio Code version 1.83.1, cũng được phát hành, có nhiệm vụ khắc phục các vấn đề như lỗi tô sáng cú pháp C#. Các nhà phát triển sẵn sàng dùng thử các bản cập nhật này có thể tải xuống Visual Studio Code cho Linux, Mac hoặc Windows thông qua trang web chính thức của dự án.

Bản phát hành tháng 9 năm 2023 là bản tiếp theo của VS Code 1.82, được trang bị tính năng chuyển tiếp cổng tích hợp.

Ngoài tính năng tìm kiếm lệnh được cải tiến, VS Code 1.83 còn có nhiều tính năng và cải tiến bổ sung. Những điều này bao gồm khả năng của trình gỡ lỗi JavaScript trong việc gỡ lỗi mã được biên dịch sang WebAssembly nếu nó chứa dữ liệu gỡ lỗi DWARF. Để kích hoạt, nhà phát triển cần cài đặt tiện ích WebAssembly DWARF Debugging.

Hơn nữa, các nhà phát triển giờ đây có thể liên kết các biểu tượng với một hồ sơ. Biểu tượng được chọn sẽ thay thế biểu tượng bánh răng Quản lý trong Thanh hoạt động, một tùy chọn hữu ích cho những người xử lý nhiều cấu hình. Cài đặt 'workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow' tích hợp cho phép hiển thị các tab được ghim trong một hàng riêng biệt phía trên các tab khác và cho phép tự động ghim hoặc bỏ ghim các tab trình soạn thảo khi chúng được kéo giữa các hàng tab.

Bản cập nhật cho tiện ích mở rộng GitHub Copilot Chat hỗ trợ /tests cho chế độ xem Trò chuyện và trò chuyện nội tuyến, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển.