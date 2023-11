Die überarbeitete Befehlssuchfunktion steigert die Benutzerfreundlichkeit von Visual Studio Code

Das neueste Update des von Microsoft erstellten Code-Editors, Visual Studio Code 1.83, verfügt über eine überarbeitete Suchfunktion, die die Erkennung von Befehlen verbessert. Diese dringend benötigte Verbesserung soll in erster Linie die Navigation durch Tausende von Befehlen vereinfachen.

Angesichts der großen Auswahl an Befehlen von über 2.000, einschließlich der von beliebten Erweiterungen generierten, stellt Visual Studio Code die Komplexität dar, den richtigen Befehl für die Benutzer zu suchen und zu finden. Wie Microsoft in seinem Bericht vom 4. Oktober darlegte, führte dieses Problem zu der Entscheidung, ein neues Segment in die Suchergebnisse der Befehlspalette aufzunehmen, das als „ähnliche Befehle“ gekennzeichnet ist.

Mit dieser neuen Funktion erfordert eine Suchanfrage keine exakte oder „unscharfe“ Übereinstimmung mehr, um in Suchergebnissen angezeigt zu werden, was mehr Flexibilität bei den Suchbegriffen bietet. Diese Änderung ermöglicht eine größere Einbeziehung erweiterungsinduzierter Befehle in die Endergebnisse. Für zukünftige Updates erwartet Microsoft weitere Verbesserungen, einschließlich der Befehlszuordnung, die auf die nicht sichtbaren Befehlsbeschreibungen abgestimmt ist, und einer verbesserten Verwaltung von Synonymen wie „Umschalten“ und „Ein-/Ausschalten“.

Außerdem wurde ein fortlaufendes Update, Visual Studio Code version 1.83.1, veröffentlicht, dessen Aufgabe darin besteht, Probleme wie fehlerhafte Hervorhebung der C#-Syntax zu beheben. Entwickler, die diese Updates ausprobieren möchten, können Visual Studio Code für Linux, Mac oder Windows über die offizielle Website des Projekts herunterladen.

Die Veröffentlichung vom September 2023 war ein Nachfolger von VS Code 1.82, der mit einer integrierten Portweiterleitungsfunktion ausgestattet war.

Neben der verbesserten Befehlssuche bietet VS Code 1.83 auch verschiedene zusätzliche Funktionen und Verbesserungen. Dazu gehört die Fähigkeit des JavaScript-Debuggers, in WebAssembly kompilierten Code zu debuggen, wenn er DWARF-Debugdaten enthält. Für die Aktivierung müssen Entwickler die WebAssembly DWARF Debugging Erweiterung installieren.

Darüber hinaus können Entwickler nun Symbole mit einem Profil verknüpfen. Das ausgewählte Symbol ersetzt das Zahnradsymbol „Verwalten“ in der Aktivitätsleiste, eine nützliche Option für diejenigen, die mit mehreren Profilen arbeiten. Die integrierte Einstellung „workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow“ ermöglicht die Anzeige angehefteter Tabs in einer separaten Zeile über anderen Tabs und ermöglicht das automatische Anheften oder Lösen von Editor-Tabs, wenn diese zwischen Tab-Reihen gezogen werden.

Ein Update der GitHub Copilot Chat-Erweiterung verstärkt die /tests für die Chat-Ansicht und den Inline-Chat und macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Entwickler.