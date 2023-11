La fonctionnalité de recherche de commandes remaniée améliore la convivialité de Visual Studio Code

La dernière mise à jour de l'éditeur de code produit par Microsoft, Visual Studio Code 1.83, propose une fonction de recherche remaniée qui fait progresser la découverte des commandes, une amélioration indispensable principalement conçue pour simplifier la navigation parmi des milliers de commandes.

Compte tenu de sa vaste gamme de commandes dépassant les 2 000, y compris celles générées par les extensions populaires, Visual Studio Code présente la complexité de rechercher et de trouver la bonne commande pour les utilisateurs. Comme Microsoft l'a précisé dans son rapport du 4 octobre, cette difficulté a conduit à la décision d'incorporer un nouveau segment aux résultats de recherche de la palette de commandes marqué comme « commandes similaires ».

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, une requête ne nécessite plus une correspondance exacte ou « floue » pour figurer dans les résultats de recherche, offrant ainsi plus de flexibilité dans les termes de recherche. Cette modification permet une plus grande inclusion des commandes induites par l'extension dans les résultats finaux. Pour les futures mises à jour, Microsoft prévoit d'autres améliorations, notamment la correspondance des commandes avec les descriptions de commandes non visibles, et une gestion améliorée des synonymes tels que « basculer » et « activer/désactiver ».

Une mise à jour consécutive, Visual Studio Code version 1.83.1, a également été publiée, chargée de remédier à des problèmes tels qu'un dysfonctionnement de la coloration syntaxique C#. Les développeurs souhaitant essayer ces mises à jour peuvent télécharger Visual Studio Code pour Linux, Mac ou Windows via le site officiel du projet.

La version de septembre 2023 faisait suite à VS Code 1.82, qui était équipé d'une fonctionnalité de redirection de port intégrée.

Outre la recherche de commandes améliorée, VS Code 1.83 est également livré avec diverses fonctionnalités et améliorations supplémentaires. Celles-ci incluent la capacité du débogueur JavaScript à déboguer le code compilé dans WebAssembly s'il contient des données de débogage DWARF. Pour son activation, les développeurs doivent installer l'extension WebAssembly DWARF Debugging.

De plus, les développeurs peuvent désormais corréler les icônes avec un profil. L'icône sélectionnée remplacera l'icône d'engrenage Gérer dans la barre d'activité, une option utile pour ceux qui gèrent plusieurs profils. Le paramètre intégré « workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow » permet aux onglets épinglés d'être affichés dans une ligne distincte au-dessus des autres onglets et permet l'épinglage ou le désépinglage automatique des onglets de l'éditeur lorsqu'ils sont glissés entre les rangées d'onglets.

Une mise à jour de l'extension GitHub Copilot Chat renforce les /tests pour la vue Chat et le chat en ligne, ce qui en fait un excellent choix pour les développeurs.