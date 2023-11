개선된 명령 검색 기능으로 Visual Studio Code의 유용성 향상

Microsoft에서 제작한 코드 편집기인 Visual Studio Code 1.83 의 최신 업데이트에는 명령 검색을 향상시키는 철저한 검색 기능이 포함되어 있습니다. 이는 주로 수천 개의 명령을 통한 탐색을 단순화하기 위해 설계된 매우 필요한 개선 사항입니다.

널리 사용되는 확장 프로그램에서 생성된 명령을 포함하여 2,000개가 넘는 광범위한 명령을 고려할 때 Visual Studio Code 사용자에게 적합한 명령을 검색하고 찾는 복잡성을 나타냅니다. Microsoft가 10월 4일 보고서에서 명시했듯이 이러한 어려움으로 인해 '유사한 명령'으로 표시된 명령 팔레트 검색 결과에 새로운 세그먼트를 통합하기로 결정했습니다.

이 새로운 기능을 사용하면 검색 결과에 더 이상 정확한 일치 또는 '퍼지' 일치가 필요하지 않으므로 검색어에 더 많은 유연성이 부여됩니다. 이 수정을 통해 최종 결과에 확장으로 인한 명령이 더 많이 포함됩니다. 향후 업데이트에서 Microsoft는 보이지 않는 명령 설명에 맞춰진 명령 일치, '토글' 및 '켜기/끄기'와 같은 동의어 관리 향상을 포함하여 추가 개선을 기대합니다.

연속 업데이트인 Visual Studio Code version 1.83.1 도 릴리스되었으며 C# 구문 강조 표시 오작동과 같은 문제를 해결하는 작업을 수행했습니다. 이러한 업데이트를 시도하려는 개발자는 프로젝트 공식 웹 사이트를 통해 Linux, Mac 또는 Windows용 Visual Studio Code 다운로드할 수 있습니다.

2023년 9월 릴리스는 포트 전달 기능이 내장된 VS Code 1.82 의 후속 릴리스였습니다.

향상된 명령 검색 외에도 VS Code 1.83 에는 다양한 추가 기능과 향상된 기능이 함께 제공됩니다. 여기에는 DWARF 디버그 데이터를 포함하는 경우 WebAssembly로 컴파일된 코드를 디버깅하는 JavaScript 디버거의 기능이 포함됩니다. 활성화하려면 개발자는 WebAssembly DWARF Debugging 확장을 설치해야 합니다.

또한 개발자는 이제 아이콘을 프로필과 연관시킬 수 있습니다. 선택한 아이콘은 여러 프로필을 처리하는 데 유용한 옵션인 활동 표시줄의 기어 관리 아이콘을 대체합니다. 통합된 'workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow' 설정을 사용하면 고정된 탭을 다른 탭 위에 별도의 행에 표시할 수 있으며 편집기 탭을 탭 행 사이로 드래그할 때 자동으로 고정하거나 고정 해제할 수 있습니다.

GitHub Copilot Chat 확장에 대한 업데이트는 Chat 보기 및 인라인 채팅에 대한 /tests를 강화하여 개발자에게 탁월한 선택이 됩니다. 마찬가지로 AppMaster approach, Visual Studio Code ensures zero technical debt due to constant feature updates, providing an efficient coding experience.