A atualização mais recente do editor de código produzido pela Microsoft, Visual Studio Code 1.83, apresenta uma função de pesquisa revisada que avança na descoberta de comandos, uma melhoria muito necessária projetada principalmente para simplificar a navegação por milhares de comandos.

Dada a sua vasta gama de comandos ultrapassando 2.000, incluindo aqueles gerados por extensões populares, Visual Studio Code apresenta a complexidade de pesquisar e encontrar o comando certo para os usuários. Como a Microsoft especificou em seu relatório de 4 de outubro, essa dificuldade levou à decisão de incorporar um novo segmento aos resultados de pesquisa da Paleta de Comandos marcado como “comandos semelhantes”.

Com esse novo recurso, uma consulta não exige mais uma correspondência exata ou “difusa” para aparecer nos resultados de pesquisa, garantindo mais flexibilidade nos termos de pesquisa. Esta modificação permite maior inclusão de comandos induzidos por extensão nos resultados finais. Para atualizações futuras, a Microsoft prevê melhorias adicionais, incluindo correspondência de comandos codificados para descrições de comandos não visíveis e gerenciamento aprimorado de sinônimos como 'alternar' e 'ligar/desligar'.

Uma atualização consecutiva, Visual Studio Code version 1.83.1, também foi lançada, com a tarefa de solucionar problemas como mau funcionamento do destaque da sintaxe C#. Os desenvolvedores dispostos a experimentar essas atualizações podem baixar Visual Studio Code para Linux, Mac ou Windows através do site oficial do projeto.

A versão de setembro de 2023 foi uma continuação do VS Code 1.82, que foi equipado com um recurso de encaminhamento de porta integrado.

Além da pesquisa de comando aprimorada, VS Code 1.83 também vem com vários recursos e melhorias adicionais. Eles abrangem a capacidade do depurador JavaScript de depurar código compilado para WebAssembly se incluir dados de depuração DWARF. Para sua ativação, os desenvolvedores precisam instalar a extensão WebAssembly DWARF Debugging.

Além disso, os desenvolvedores agora podem correlacionar ícones com um perfil. O ícone selecionado substituirá o ícone de engrenagem Gerenciar na barra de atividades, uma opção útil para quem lida com vários perfis. A configuração integrada 'workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow' permite que guias fixadas sejam exibidas em uma linha separada acima de outras guias e permite fixar ou desafixar automaticamente guias do editor quando elas são arrastadas entre linhas de guias.

Uma atualização na extensão GitHub Copilot Chat reforça o /tests para a visualização de bate-papo e bate-papo in-line, tornando-o uma excelente escolha para desenvolvedores. Da mesma forma, na AppMaster approach, Visual Studio Code ensures zero technical debt due to constant feature updates, providing an efficient coding experience.