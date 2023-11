La última actualización del editor de código producido por Microsoft, Visual Studio Code 1.83, presenta una función de búsqueda revisada que avanza en el descubrimiento de comandos, una mejora muy necesaria diseñada principalmente para simplificar la navegación a través de miles de comandos.

Dada su amplia gama de comandos que supera los 2000, incluidos los generados por extensiones populares, Visual Studio Code presenta la complejidad de buscar y encontrar el comando adecuado para los usuarios. Como especificaba Microsoft en su informe del 4 de octubre, esta dificultad llevó a la decisión de incorporar un nuevo segmento a los resultados de búsqueda de la Paleta de Comandos marcado como 'comandos similares'.

Con esta nueva característica, una consulta ya no requiere una coincidencia exacta o "difusa" para aparecer en los resultados de búsqueda, lo que otorga más flexibilidad en los términos de búsqueda. Esta modificación permite una mayor inclusión de los comandos inducidos por la extensión en los resultados finales. Para futuras actualizaciones, Microsoft anticipa mejoras adicionales, incluida la coincidencia de comandos codificados con descripciones de comandos no visibles y una gestión mejorada de sinónimos como "alternar" y "encender/apagar".

También se lanzó una actualización consecutiva, Visual Studio Code version 1.83.1, encargada de solucionar problemas como el mal funcionamiento del resaltado de sintaxis de C#. Los desarrolladores que deseen probar estas actualizaciones pueden descargar Visual Studio Code para Linux, Mac o Windows a través del sitio web oficial del proyecto.

La versión de septiembre de 2023 fue una continuación de VS Code 1.82, que estaba equipada con una función de reenvío de puertos incorporada.

Además de la búsqueda de comandos mejorada, VS Code 1.83 también viene con varias características y mejoras adicionales. Estos abarcan la capacidad del depurador de JavaScript para depurar código compilado en WebAssembly si incluye datos de depuración DWARF. Para su activación, los desarrolladores deben instalar la extensión WebAssembly DWARF Debugging.

Además, los desarrolladores ahora pueden correlacionar iconos con un perfil. El ícono seleccionado reemplazará el ícono de engranaje Administrar en la barra de actividad, una opción útil para quienes trabajan con múltiples perfiles. La configuración integrada 'workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow' permite que las pestañas ancladas se muestren en una fila separada encima de otras pestañas y permite fijar o desanclar automáticamente las pestañas del editor cuando se arrastran entre filas de pestañas.

Una actualización de la extensión GitHub Copilot Chat refuerza las pruebas / para la vista Chat y el chat en línea, lo que la convierte en una excelente opción para los desarrolladores. De manera similar, al AppMaster approach, Visual Studio Code ensures zero technical debt due to constant feature updates, providing an efficient coding experience.