تعمل ميزة البحث عن الأوامر المُجددة على تعزيز سهولة استخدام كود Visual Studio

يتضمن التحديث الأخير لمحرر التعليمات البرمجية الذي تنتجه Microsoft، Visual Studio Code 1.83 ، وظيفة بحث تم إصلاحها تعمل على تطوير اكتشاف الأوامر، وهو تحسين تشتد الحاجة إليه مصمم بشكل أساسي لتبسيط التنقل عبر آلاف الأوامر.

نظرًا لنطاقه الواسع من الأوامر الذي يتجاوز 2000 أمر، بما في ذلك تلك التي تم إنشاؤها بواسطة الامتدادات الشائعة، يقدم Visual Studio Code تعقيد البحث والعثور على الأمر المناسب للمستخدمين. وكما حددت مايكروسوفت في تقريرها بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول، أدت هذه الصعوبة إلى اتخاذ قرار بدمج مقطع جديد في نتائج بحث لوحة الأوامر المميزة بـ "أوامر مماثلة".

باستخدام هذه الميزة الجديدة، لم يعد الاستعلام يتطلب مطابقة تامة أو "غامضة" للميزة في نتائج البحث، مما يمنح المزيد من المرونة في مصطلحات البحث. يسمح هذا التعديل بشمولية أكبر للأوامر الناتجة عن الامتداد في النتائج النهائية. بالنسبة للتحديثات المستقبلية، تتوقع Microsoft مزيدًا من التحسينات، بما في ذلك مطابقة الأوامر المرتبطة بأوصاف الأوامر غير المرئية، والإدارة المحسنة للمرادفات مثل "التبديل" و"تشغيل/إيقاف التشغيل".

تم أيضًا إصدار تحديث متتالي، Visual Studio Code version 1.83.1 ، مكلف بمعالجة مشكلات مثل خلل في تمييز بناء جملة C#. يمكن للمطورين الراغبين في تجربة هذه التحديثات تنزيل Visual Studio Code لنظام التشغيل Linux أو Mac أو Windows عبر الموقع الرسمي للمشروع.

كان إصدار سبتمبر 2023 بمثابة متابعة لـ VS Code 1.82 ، والذي تم تجهيزه بميزة إعادة توجيه المنفذ المضمنة.

بصرف النظر عن البحث المحسّن عن الأوامر، يأتي VS Code 1.83 أيضًا مع العديد من الميزات والتحسينات الإضافية. وتشمل هذه قدرة مصحح أخطاء JavaScript على تصحيح التعليمات البرمجية التي تم تجميعها إلى WebAssembly إذا كانت تحتوي على بيانات تصحيح DWARF. لتنشيطه، يحتاج المطورون إلى تثبيت ملحق WebAssembly DWARF Debugging.

علاوة على ذلك، يمكن للمطورين الآن ربط الرموز بالملف الشخصي. ستحل الأيقونة المحددة محل أيقونة إدارة الترس في شريط الأنشطة، وهو خيار مفيد لأولئك الذين يتعاملون مع ملفات شخصية متعددة. يسمح إعداد "workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow" المتكامل بعرض علامات التبويب المثبتة في صف منفصل فوق علامات التبويب الأخرى ويتيح التثبيت التلقائي أو إلغاء تثبيت علامات تبويب المحرر عند سحبها بين صفوف علامات التبويب.

يعمل تحديث ملحق GitHub Copilot Chat على تعزيز /اختبارات عرض الدردشة والدردشة المضمنة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمطورين.