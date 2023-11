পরিবর্তিত কমান্ড অনুসন্ধান বৈশিষ্ট্য ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোডের ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ায়

মাইক্রোসফ্ট-উত্পাদিত কোড এডিটরের সর্বশেষ আপডেট, Visual Studio Code 1.83, একটি ওভারহলড অনুসন্ধান ফাংশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা কমান্ডের আবিষ্কারকে অগ্রসর করে, একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উন্নতি যা প্রাথমিকভাবে হাজার হাজার কমান্ডের মাধ্যমে নেভিগেশনকে সহজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

জনপ্রিয় এক্সটেনশনগুলির দ্বারা উত্পন্ন সহ 2,000 ছাড়িয়ে যাওয়া কমান্ডগুলির বিস্তৃত পরিসরের পরিপ্রেক্ষিতে, Visual Studio Code ব্যবহারকারীদের জন্য সঠিক কমান্ড অনুসন্ধান এবং খুঁজে পাওয়ার জটিলতা উপস্থাপন করে। মাইক্রোসফ্ট 4 অক্টোবরে তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, এই অসুবিধার ফলে 'অনুরূপ কমান্ড' হিসাবে চিহ্নিত কমান্ড প্যালেট অনুসন্ধান ফলাফলে একটি নতুন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই নতুন বৈশিষ্ট্যের সাথে, অনুসন্ধানের শর্তাবলীতে আরও নমনীয়তা প্রদান করে, অনুসন্ধানের রিটার্নগুলিতে বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি প্রশ্নের আর সঠিক বা 'অস্পষ্ট' মিলের প্রয়োজন নেই। এই পরিবর্তন চূড়ান্ত ফলাফলে এক্সটেনশন-প্ররোচিত কমান্ডের বৃহত্তর অন্তর্ভুক্তির জন্য অনুমতি দেয়। ভবিষ্যতের আপডেটের জন্য, মাইক্রোসফ্ট অ-দৃশ্যমান কমান্ড বর্ণনার সাথে কী করা কমান্ড ম্যাচিং এবং 'টগল' এবং 'টার্ন অন/অফ'-এর মতো প্রতিশব্দের উন্নত ব্যবস্থাপনা সহ আরও উন্নতির প্রত্যাশা করে।

একটি পরপর আপডেট, Visual Studio Code version 1.83.1, এছাড়াও প্রকাশ করা হয়েছিল, যা C# সিনট্যাক্স হাইলাইটিংয়ের ত্রুটির মতো সমস্যাগুলির প্রতিকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই আপডেটগুলি চেষ্টা করতে ইচ্ছুক বিকাশকারীরা প্রকল্পের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে লিনাক্স, ম্যাক বা উইন্ডোজের জন্য Visual Studio Code ডাউনলোড করতে পারেন।

সেপ্টেম্বর 2023 রিলিজটি VS Code 1.82 এর একটি ফলো-আপ ছিল, যা একটি অন্তর্নির্মিত পোর্ট ফরওয়ার্ডিং বৈশিষ্ট্য সহ সজ্জিত ছিল।

উন্নত কমান্ড অনুসন্ধান ছাড়াও, VS Code 1.83 এছাড়াও বিভিন্ন অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য এবং বর্ধন সহ আসে। এগুলি জাভাস্ক্রিপ্ট ডিবাগারের ওয়েবঅ্যাসেম্বলিতে কম্পাইল করা কোড ডিবাগ করার ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করে যদি এটি DWARF ডিবাগ ডেটা আবদ্ধ করে। এটি সক্রিয় করার জন্য, বিকাশকারীদের WebAssembly DWARF Debugging এক্সটেনশন ইনস্টল করতে হবে৷

তদুপরি, বিকাশকারীরা এখন একটি প্রোফাইলের সাথে আইকনগুলিকে সম্পর্কযুক্ত করতে পারে৷ নির্বাচিত আইকনটি অ্যাক্টিভিটি বারে ম্যানেজ গিয়ার আইকনকে প্রতিস্থাপন করবে, যারা একাধিক প্রোফাইল নিয়ে কাজ করে তাদের জন্য একটি দরকারী বিকল্প। ইন্টিগ্রেটেড 'workbench.editor.pinnedTabsOnSeparateRow' সেটিং পিন করা ট্যাবগুলিকে অন্য ট্যাবগুলির উপরে একটি পৃথক সারিতে প্রদর্শন করার অনুমতি দেয় এবং সম্পাদক ট্যাবগুলিকে ট্যাব সারির মধ্যে টেনে আনলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিন করা বা আনপিন করা সক্ষম করে৷

GitHub কপিলট চ্যাট এক্সটেনশনের একটি আপডেট চ্যাট ভিউ এবং ইনলাইন চ্যাটের জন্য /পরীক্ষাকে শক্তিশালী করে, এটি ডেভেলপারদের জন্য একটি চমৎকার পছন্দ করে তোলে।