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ChatGPT Plus için Yeni Beta Yükseltmesi Dosya Yükleme ve Analizi İçerir

Eki 30, 2023
ChatGPT Plus için Yeni Beta Yükseltmesi Dosya Yükleme ve Analizi İçerir

Yapay zeka alanında sektör lideri olan OpenAI, ChatGPT Plus hizmetine abone olan kullanıcılar için yeni beta özellikler sunuyor. Paylaşılan kullanıcı deneyimlerine göre, bu geliştirilmiş sürüm, dosya yükleme ve dosyalar arasında arayüz oluşturma olanağını ve sistemin çok modlu işlevselliklerinde bir yükseltmeyi beraberinde getiriyor.

Bu dinamik sapma, GPT-4 açılır menüsünde bulunan popüler 'Bing ile Göz At' özelliğinin artık kullanıcı tarafından doğrudan seçilmesini gerektirmeyeceği anlamına geliyor. Bunun yerine yapay zeka sistemi, verilen bağlama göre kullanıcının gereksinimlerini sezgisel olarak üstlenecek ve böylece verimliliği ve kullanıcı deneyimini artıracak.

Bu heyecan verici yeni değişiklikler, kurumsal düzeydeki ChatGPT paketinde sunulan ofis yardımcı programlarının bileşenlerini içeriyor. Özelliklere artık bireysel aboneler aynı şekilde erişebiliyor, bu da işlevsellik katmanlarının ilginç bir yakınlaşmasını yansıtıyor.

Bu güncellenmiş sürümle kullanıcılar artık ChatGPT sistemine dosya girişi yapabilir ve devam etmeden önce yazılımın verileri dahil etmesini bir süre bekleyebilir. ChatGPT'nin yükseltilmiş yetenekleri, tamamı kullanıcı tarafından sağlanan istemlerle yönlendirilen veri özetleme, soru yanıtlama ve veri görselleştirmeleri oluşturma gibi görevleri içerir.

Ağır AI şirketinin, genellikle yüksek seviyeli planlar için ayrılmış özellikleri bireysel kullanıcı abonelikleriyle birleştirme hamlesi, AI teknolojisini demokratikleştirmeye artan bir odaklanmanın sinyalini veriyor. Bu yalnızca tek kullanıcı deneyimine hitap etmekle kalmaz, aynı zamanda kurumsal düzeyde hizmetler sunarak işyeri ortamına da katkıda bulunur.

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