ChatGPT প্লাসের জন্য নতুন বিটা আপগ্রেড ফাইল আপলোড এবং বিশ্লেষণ জড়িত

AI-তে শিল্প নেতা হিসেবে, OpenAI তার ChatGPT Plus পরিষেবায় সদস্যতা নেওয়া ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন বিটা ক্ষমতা চালু করেছে। শেয়ার করা ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা অনুসারে, এই উন্নত সংস্করণটি ফাইল আপলোড এবং ইন্টারফেস করার সুবিধা এবং সিস্টেমের মাল্টিমডাল কার্যকারিতাগুলির একটি আপগ্রেড নিয়ে আসে।

এই গতিশীল বিচ্যুতির অর্থ হল GPT-4 ড্রপডাউনে সজ্জিত জনপ্রিয় 'Bing এর সাথে ব্রাউজ' বৈশিষ্ট্যটির আর ব্যবহারকারীর সরাসরি নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। পরিবর্তে, AI সিস্টেম স্বজ্ঞাতভাবে প্রদত্ত প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা অনুমান করবে, যার ফলে দক্ষতা এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে।

এই উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিবর্তনগুলি এর এন্টারপ্রাইজ-গ্রেড ChatGPT প্যাকেজে দেওয়া অফিস ইউটিলিটিগুলির উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করছে। বৈশিষ্ট্যগুলি এখন পৃথক গ্রাহকদের কাছে একইভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য, কার্যকারিতা স্তরগুলির একটি আকর্ষণীয় অভিসার প্রতিফলিত করে।

এই আপডেট হওয়া সংস্করণের মাধ্যমে, ব্যবহারকারীরা এখন চ্যাটজিপিটি সিস্টেমে ফাইল ইনপুট করতে পারে এবং এগিয়ে যাওয়ার আগে সফ্টওয়্যারটি ডেটা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। ChatGPT-এর আপগ্রেড করা ক্ষমতাগুলির মধ্যে ডেটা সংক্ষিপ্তকরণ, প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন তৈরি করার মতো কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যবহারকারীর দেওয়া প্রম্পট দ্বারা চালিত হয়।

হেভিওয়েট AI কোম্পানির ফিচারগুলি সাধারণত উচ্চ-স্তরের পরিকল্পনার জন্য পৃথক ব্যবহারকারীর সাবস্ক্রিপশনের জন্য সংরক্ষিত ফিউজ করার পদক্ষেপ AI প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণের উপর বর্ধিত ফোকাসের ইঙ্গিত দেয়। এটি শুধুমাত্র একক ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাই পূরণ করে না, তবে এন্টারপ্রাইজ-স্তরের পরিষেবাগুলি অফার করে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে অবদান রাখে।

