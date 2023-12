चैटजीपीटी प्लस के लिए नए बीटा अपग्रेड में फ़ाइल अपलोडिंग और विश्लेषण शामिल है

एआई में एक उद्योग के नेता के रूप में, OpenAI ने अपनी चैटजीपीटी प्लस सेवा की सदस्यता लेने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए नई बीटा क्षमताएं पेश की हैं। साझा उपयोगकर्ता अनुभवों के अनुसार, यह उन्नत संस्करण फ़ाइलों को अपलोड करने और उनके साथ इंटरफेस करने की सुविधा और सिस्टम की मल्टीमॉडल कार्यात्मकताओं में अपग्रेड लाता है।

इस गतिशील विचलन का अर्थ है कि GPT-4 ड्रॉपडाउन में सुसज्जित लोकप्रिय 'ब्राउज़ विद बिंग' सुविधा को अब उपयोगकर्ता द्वारा सीधे चयन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, एआई सिस्टम दिए गए संदर्भ के आधार पर उपयोगकर्ता की आवश्यकता को सहजता से मान लेगा, जिससे दक्षता और उपयोगकर्ता अनुभव में वृद्धि होगी।

ये रोमांचक नए संशोधन इसके एंटरप्राइज़-ग्रेड चैटजीपीटी पैकेज पर पेश की गई कार्यालय उपयोगिताओं के घटकों को शामिल कर रहे हैं। सुविधाएँ अब व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए समान रूप से सुलभ हैं, जो कार्यक्षमता स्तरों के एक दिलचस्प अभिसरण को दर्शाती हैं।

इस अद्यतन संस्करण के साथ, उपयोगकर्ता अब चैटजीपीटी सिस्टम में फ़ाइलें इनपुट कर सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले सॉफ़्टवेयर द्वारा डेटा शामिल करने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ChatGPT की उन्नत क्षमताओं में डेटा सारांशीकरण, प्रश्न उत्तर देना और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन उत्पन्न करना जैसे कार्य शामिल हैं, जो सभी उपयोगकर्ता द्वारा प्रदत्त संकेतों द्वारा संचालित होते हैं।

हेवीवेट एआई कंपनी का आम तौर पर उच्च स्तरीय योजनाओं के लिए आरक्षित सुविधाओं को व्यक्तिगत उपयोगकर्ता सदस्यता में फ्यूज करने का कदम एआई तकनीक को लोकतांत्रिक बनाने पर बढ़ते फोकस का संकेत देता है। यह न केवल एकल उपयोगकर्ता अनुभव को पूरा करता है, बल्कि उद्यम-स्तरीय सेवाओं की पेशकश करके कार्यस्थल के माहौल में भी योगदान देता है।

क्या आप मजबूत ऐप-बिल्डिंग और एआई विकल्पों की तलाश में हैं? AppMaster platform. It combines the power of no-code application development, enabling you to visually construct backend, web, and mobile apps quickly and efficiently. Furthermore, AppMaster is a competent tool for backend application construction, complete with visually-created data models. Experience application development 10x faster than traditional methods and at one-third the cost. So why wait? Join over 60,000 users and create your free account today.