ChatGPT Plus の新しいベータ アップグレードにはファイルのアップロードと分析が含まれます

AI 業界のリーダーとして、 OpenAI 、ChatGPT Plus サービスに加入しているユーザー向けに新しいベータ機能を導入しました。共有されたユーザー エクスペリエンスによると、この改良版では、ファイルのアップロードとインターフェース機能、およびシステムのマルチモーダル機能のアップグレードが実現しています。

この動的な逸脱は、GPT-4 ドロップダウンに装備されている人気の「Bing で参照」機能が、ユーザーによる直接選択を必要としないことを意味します。代わりに、AI システムは、与えられたコンテキストに基づいてユーザーの要件を直感的に想定し、それによって効率とユーザー エクスペリエンスを向上させます。

これらのエキサイティングな新しい変更には、エンタープライズ グレードの ChatGPT パッケージで提供されるオフィス ユーティリティのコンポーネントが組み込まれています。これらの機能は、機能層の興味深い収束を反映して、個々の加入者も同様にアクセスできるようになりました。

この更新されたバージョンでは、ユーザーは ChatGPT システムにファイルを入力し、ソフトウェアがデータを組み込むまでしばらく待ってから続行できるようになりました。 ChatGPT のアップグレードされた機能には、データの要約、質問応答、データ視覚化の生成などのタスクが含まれており、すべてユーザーが提供するプロンプトによって実行されます。

通常、上位プラン向けに予約されている機能を個々のユーザーのサブスクリプションに融合するという大手 AI 企業の動きは、AI テクノロジーの民主化にますます注力していることを示唆しています。これは、孤独なユーザー エクスペリエンスに応えるだけでなく、エンタープライズ レベルのサービスを提供することで職場環境にも貢献します。

