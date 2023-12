تتضمن الترقية التجريبية الجديدة لبرنامج ChatGPT Plus تحميل الملفات وتحليلها

باعتبارها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، قدمت OpenAI إمكانات تجريبية جديدة للمستخدمين المشتركين في خدمة ChatGPT Plus الخاصة بها. وفقًا لتجارب المستخدمين المشتركة، توفر هذه النسخة المحسنة إمكانية تحميل الملفات والتفاعل معها وترقية في وظائف الوسائط المتعددة للنظام.

ويعني هذا الانحراف الديناميكي أن ميزة "التصفح باستخدام Bing" الشائعة والمجهزة في القائمة المنسدلة GPT-4 لن تتطلب بعد الآن تحديدًا مباشرًا من قبل المستخدم. وبدلاً من ذلك، سيتولى نظام الذكاء الاصطناعي بشكل حدسي متطلبات المستخدم بناءً على السياق المحدد، وبالتالي تعزيز الكفاءة وتجربة المستخدم.

تتضمن هذه التعديلات الجديدة والمثيرة مكونات الأدوات المكتبية المقدمة في حزمة ChatGPT الخاصة بالمؤسسات. أصبحت الميزات متاحة الآن للمشتركين الأفراد على حد سواء، مما يعكس تقاربًا مثيرًا للاهتمام بين مستويات الوظائف.

باستخدام هذا الإصدار المحدث، يمكن للمستخدمين الآن إدخال الملفات في نظام ChatGPT والانتظار مؤقتًا حتى يقوم البرنامج بدمج البيانات قبل المتابعة. تتضمن إمكانيات ChatGPT التي تمت ترقيتها مهام مثل تلخيص البيانات، والإجابة على الأسئلة، وإنشاء تصورات البيانات، وكلها مدفوعة بالمطالبات المقدمة من المستخدم.

إن تحرك شركة الذكاء الاصطناعي ذات الوزن الثقيل لدمج الميزات المخصصة عادةً للخطط عالية المستوى في اشتراكات المستخدم الفردية يشير إلى زيادة التركيز على إضفاء الطابع الديمقراطي على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهذا لا يلبي تجربة المستخدم الفردية فحسب، بل يساهم أيضًا في بيئة مكان العمل من خلال تقديم خدمات على مستوى المؤسسة.

