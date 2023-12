Neues Beta-Upgrade für ChatGPT Plus umfasst das Hochladen und Analysieren von Dateien

Als Branchenführer im Bereich KI hat OpenAI neue Beta-Funktionen für Benutzer eingeführt, die seinen ChatGPT Plus-Dienst abonniert haben. Gemeinsamen Benutzererfahrungen zufolge bietet diese verbesserte Version die Möglichkeit, Dateien hochzuladen und mit ihnen zu interagieren, sowie eine Verbesserung der multimodalen Funktionalitäten des Systems.

Diese dynamische Abweichung bedeutet, dass die beliebte Funktion „Mit Bing durchsuchen“ im GPT-4-Dropdown nicht mehr direkt vom Benutzer ausgewählt werden muss. Stattdessen übernimmt das KI-System intuitiv die Anforderungen des Benutzers basierend auf dem gegebenen Kontext und steigert so die Effizienz und das Benutzererlebnis.

Diese aufregenden neuen Modifikationen integrieren Komponenten der Office-Dienstprogramme, die im ChatGPT-Paket der Unternehmensklasse angeboten werden. Die Funktionen sind jetzt für einzelne Abonnenten gleichermaßen zugänglich, was eine interessante Konvergenz der Funktionsebenen widerspiegelt.

Mit dieser aktualisierten Version können Benutzer nun Dateien in das ChatGPT-System eingeben und kurz warten, bis die Software die Daten integriert, bevor sie fortfahren. Zu den erweiterten Funktionen von ChatGPT gehören Aufgaben wie Datenzusammenfassung, Beantwortung von Fragen und die Generierung von Datenvisualisierungen, die alle durch vom Benutzer bereitgestellte Eingabeaufforderungen gesteuert werden.

Der Schritt des KI-Schwergewichtsunternehmens, Funktionen, die normalerweise High-Tier-Plänen vorbehalten sind, in Einzelbenutzerabonnements zu vereinen, deutet auf einen verstärkten Fokus auf die Demokratisierung der KI-Technologie hin. Dies dient nicht nur dem individuellen Benutzererlebnis, sondern trägt durch das Angebot von Diensten auf Unternehmensebene auch zu einer Arbeitsplatzumgebung bei.

