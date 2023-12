Nieuwe bèta-upgrade voor ChatGPT Plus omvat het uploaden en analyseren van bestanden

Als marktleider op het gebied van AI heeft OpenAI nieuwe bètamogelijkheden geïntroduceerd voor gebruikers die zijn geabonneerd op de ChatGPT Plus-service. Volgens gedeelde gebruikerservaringen biedt deze verbeterde versie de mogelijkheid om bestanden te uploaden en ermee te communiceren, en een upgrade van de multimodale functionaliteiten van het systeem.

Deze dynamische afwijking betekent dat de populaire 'Browse with Bing'-functie in de GPT-4-dropdown niet langer directe selectie door de gebruiker vereist. In plaats daarvan zal het AI-systeem intuïtief uitgaan van de vereisten van de gebruiker op basis van de gegeven context, waardoor de efficiëntie en gebruikerservaring worden verbeterd.

Deze opwindende nieuwe aanpassingen omvatten componenten van de kantoorhulpprogramma's die worden aangeboden in het zakelijke ChatGPT-pakket. De functies zijn nu toegankelijk voor zowel individuele abonnees als een weerspiegeling van een interessante convergentie van functionaliteitsniveaus.

Met deze bijgewerkte versie kunnen gebruikers nu bestanden in het ChatGPT-systeem invoeren en even wachten tot de software de gegevens heeft opgenomen voordat ze verder gaan. De verbeterde mogelijkheden van ChatGPT omvatten taken zoals het samenvatten van gegevens, het beantwoorden van vragen en het genereren van gegevensvisualisaties, allemaal aangestuurd door door de gebruiker aangeleverde aanwijzingen.

De stap van het zwaargewicht AI-bedrijf om functies die doorgaans gereserveerd zijn voor hogere abonnementen, samen te voegen in individuele gebruikersabonnementen, duidt op een grotere focus op het democratiseren van AI-technologie. Dit komt niet alleen tegemoet aan de eenzame gebruikerservaring, maar draagt ​​ook bij aan een werkomgeving door het aanbieden van diensten op ondernemingsniveau.

