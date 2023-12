La nouvelle mise à niveau bêta pour ChatGPT Plus implique le téléchargement et l'analyse de fichiers

En tant que leader du secteur de l'IA, OpenAI a introduit de nouvelles fonctionnalités bêta pour les utilisateurs abonnés à son service ChatGPT Plus. Selon les expériences partagées des utilisateurs, cette version améliorée apporte la possibilité de télécharger et d'interfacer des fichiers et une mise à niveau des fonctionnalités multimodales du système.

Cet écart dynamique signifie que la fonctionnalité populaire « Parcourir avec Bing » équipée dans la liste déroulante GPT-4 ne nécessitera plus de sélection directe par l'utilisateur. Au lieu de cela, le système d'IA assumera intuitivement les besoins de l'utilisateur en fonction du contexte donné, améliorant ainsi l'efficacité et l'expérience utilisateur.

Ces nouvelles modifications passionnantes intègrent des composants des utilitaires bureautiques proposés sur son package ChatGPT de niveau entreprise. Les fonctionnalités sont désormais accessibles aux abonnés individuels, reflétant une convergence intéressante des niveaux de fonctionnalités.

Avec cette version mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais saisir des fichiers dans le système ChatGPT et attendre momentanément que le logiciel intègre les données avant de continuer. Les fonctionnalités améliorées de ChatGPT incluent des tâches telles que la synthèse des données, la réponse aux questions et la génération de visualisations de données, toutes pilotées par des invites fournies par l'utilisateur.

La décision du géant de l'IA de fusionner des fonctionnalités généralement réservées aux forfaits de haut niveau dans des abonnements utilisateur individuels laisse présager une concentration accrue sur la démocratisation de la technologie de l'IA. Cela répond non seulement à l'expérience utilisateur solitaire, mais contribue également à un environnement de travail en offrant des services au niveau de l'entreprise.

