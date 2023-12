Peningkatan Beta Baru untuk ChatGPT Plus Melibatkan Pengunggahan dan Analisis File

Sebagai pemimpin industri dalam AI, OpenAI telah memperkenalkan kemampuan beta baru bagi pengguna yang berlangganan layanan ChatGPT Plus. Berdasarkan pengalaman pengguna bersama, versi yang ditingkatkan ini menghadirkan fasilitas pengunggahan dan antarmuka dengan file serta peningkatan fungsi multimodal sistem.

Penyimpangan dinamis ini berarti bahwa fitur populer 'Jelajahi dengan Bing' yang disertakan dalam dropdown GPT-4 tidak lagi memerlukan pilihan langsung oleh pengguna. Sebaliknya, sistem AI akan secara intuitif mengasumsikan kebutuhan pengguna berdasarkan konteks tertentu, sehingga meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna.

Modifikasi baru yang menarik ini menggabungkan komponen utilitas kantor yang ditawarkan pada paket ChatGPT tingkat perusahaan. Fitur-fitur tersebut kini dapat diakses oleh pelanggan individu, yang mencerminkan konvergensi tingkat fungsionalitas yang menarik.

Dengan versi terbaru ini, pengguna kini dapat memasukkan file ke dalam sistem ChatGPT dan menunggu sebentar hingga perangkat lunak memasukkan data sebelum melanjutkan. Kemampuan ChatGPT yang ditingkatkan mencakup tugas-tugas seperti peringkasan data, menjawab pertanyaan, dan pembuatan visualisasi data, semuanya didorong oleh perintah yang diberikan pengguna.

Langkah perusahaan AI kelas berat ini untuk menggabungkan fitur-fitur yang biasanya disediakan untuk paket tingkat tinggi ke dalam langganan pengguna individu mengisyaratkan peningkatan fokus pada demokratisasi teknologi AI. Hal ini tidak hanya memenuhi pengalaman pengguna saja, namun juga berkontribusi terhadap lingkungan kerja dengan menawarkan layanan tingkat perusahaan.

