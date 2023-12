Bản nâng cấp Beta mới cho ChatGPT Plus liên quan đến việc tải lên và phân tích tệp

Với tư cách là công ty dẫn đầu ngành về AI, OpenAI đã giới thiệu các khả năng beta mới cho người dùng đã đăng ký dịch vụ ChatGPT Plus. Theo trải nghiệm người dùng được chia sẻ, phiên bản cải tiến này mang đến khả năng tải lên và giao tiếp với các tệp cũng như nâng cấp các chức năng đa phương thức của hệ thống.

Độ lệch động này có nghĩa là tính năng 'Duyệt bằng Bing' phổ biến được trang bị trong danh sách thả xuống GPT-4 sẽ không còn yêu cầu người dùng lựa chọn trực tiếp nữa. Thay vào đó, hệ thống AI sẽ tiếp nhận yêu cầu của người dùng một cách trực quan dựa trên bối cảnh nhất định, từ đó nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng.

Những sửa đổi mới thú vị này đang kết hợp các thành phần của tiện ích văn phòng được cung cấp trên gói ChatGPT cấp doanh nghiệp. Các tính năng hiện có thể truy cập được đối với từng người đăng ký, phản ánh sự hội tụ thú vị của các tầng chức năng.

Với phiên bản cập nhật này, giờ đây người dùng có thể nhập tệp vào hệ thống ChatGPT và đợi phần mềm tích hợp dữ liệu trong giây lát trước khi tiếp tục. Các khả năng được nâng cấp của ChatGPT bao gồm các tác vụ như tóm tắt dữ liệu, trả lời câu hỏi và tạo trực quan hóa dữ liệu, tất cả đều được điều khiển bởi lời nhắc do người dùng cung cấp.

Động thái của công ty AI hạng nặng này nhằm hợp nhất các tính năng thường dành riêng cho các gói cấp cao hơn thành các đăng ký của người dùng cá nhân cho thấy sự tập trung ngày càng tăng vào việc dân chủ hóa công nghệ AI. Điều này không chỉ phục vụ trải nghiệm người dùng đơn độc mà còn góp phần tạo nên môi trường làm việc bằng cách cung cấp các dịch vụ cấp doanh nghiệp.

