การอัปเกรดเบต้าใหม่สำหรับ ChatGPT Plus เกี่ยวข้องกับการอัปโหลดและการวิเคราะห์ไฟล์

ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมด้าน AI OpenAI ได้เปิดตัวความสามารถเบต้าใหม่สำหรับผู้ใช้ที่สมัครรับบริการ ChatGPT Plus ตามประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ใช้ร่วมกัน เวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงนี้ให้ความสะดวกในการอัปโหลดและเชื่อมต่อกับไฟล์และการอัพเกรดฟังก์ชันการทำงานหลายรูปแบบของระบบ

การเบี่ยงเบนแบบไดนามิกนี้หมายความว่าคุณลักษณะ 'เรียกดูด้วย Bing' ยอดนิยมที่ติดตั้งไว้ในเมนูแบบเลื่อนลง GPT-4 จะไม่ต้องการให้ผู้ใช้เลือกโดยตรงอีกต่อไป แต่ระบบ AI จะยอมรับความต้องการของผู้ใช้โดยสังหรณ์ใจตามบริบทที่กำหนด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้

การปรับเปลี่ยนใหม่ที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ได้รวมเอาส่วนประกอบของยูทิลิตี้สำนักงานที่มีอยู่ในแพ็คเกจ ChatGPT ระดับองค์กร ขณะนี้ฟีเจอร์ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกแต่ละราย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบรรจบกันของระดับฟังก์ชันการทำงานที่น่าสนใจ

ด้วยเวอร์ชันอัปเดตนี้ ผู้ใช้สามารถป้อนไฟล์ลงในระบบ ChatGPT และรอสักครู่เพื่อให้ซอฟต์แวร์รวมข้อมูลก่อนดำเนินการต่อ ความสามารถที่อัปเกรดแล้วของ ChatGPT ประกอบด้วยงานต่างๆ เช่น การสรุปข้อมูล การตอบคำถาม และการสร้างการแสดงภาพข้อมูล ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดยข้อความแจ้งที่ผู้ใช้ระบุ

การย้ายของบริษัท AI รุ่นเฮฟวี่เวตเพื่อรวมฟีเจอร์ต่างๆ ที่ปกติแล้วจะสงวนไว้สำหรับแผนระดับสูงในการสมัครสมาชิกของผู้ใช้แต่ละราย บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี AI ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น สิ่งนี้ไม่เพียงแต่รองรับประสบการณ์ผู้ใช้ที่โดดเดี่ยวเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนสภาพแวดล้อมในที่ทำงานด้วยการนำเสนอบริการระดับองค์กรอีกด้วย

