ChatGPT Plus 新 Beta 升级涉及文件上传和分析

作为人工智能领域的行业领导者, OpenAI为订阅其 ChatGPT Plus 服务的用户推出了新的测试版功能。根据共享的用户体验,该改进版本带来了文件上传和接口的便利以及系统多模式功能的升级。

这种动态偏差意味着 GPT-4 下拉列表中配备的流行“使用 Bing 浏览”功能将不再需要用户直接选择。相反,人工智能系统将根据给定的上下文直观地假设用户的需求,从而提高效率和用户体验。

这些令人兴奋的新修改整合了其企业级 ChatGPT 软件包中提供的办公实用程序的组件。这些功能现在可供个人订阅者使用,反映出功能层的有趣融合。

通过此更新版本,用户现在可以将文件输入 ChatGPT 系统,并暂时等待软件合并数据,然后再继续。 ChatGPT 的升级功能包括数据汇总、问答和数据可视化生成等任务,所有这些任务均由用户提供的提示驱动。

这家重量级人工智能公司将通常为高级计划保留的功能融合到个人用户订阅中,这表明它更加关注人工智能技术的民主化。这不仅迎合了单独用户的体验,还通过提供企业级服务为工作环境做出了贡献。

