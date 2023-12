Новое бета-обновление ChatGPT Plus включает загрузку и анализ файлов

Будучи лидером отрасли в области искусственного интеллекта, OpenAI представила новые бета-возможности для пользователей, подписанных на службу ChatGPT Plus. Согласно общему опыту пользователей, эта улучшенная версия обеспечивает возможность загрузки файлов и взаимодействия с ними, а также обновление мультимодальных функций системы.

Это динамическое отклонение означает, что популярная функция «Просмотр с помощью Bing», включенная в раскрывающийся список GPT-4, больше не потребует прямого выбора пользователем. Вместо этого система искусственного интеллекта будет интуитивно предполагать требования пользователя на основе заданного контекста, тем самым повышая эффективность и удобство работы с пользователем.

Эти интересные новые модификации включают в себя компоненты офисных утилит, предлагаемых в пакете ChatGPT корпоративного уровня. Эти функции теперь доступны как отдельным подписчикам, что отражает интересное сближение уровней функциональности.

Благодаря этой обновленной версии пользователи теперь могут вводить файлы в систему ChatGPT и на мгновение подождать, пока программное обеспечение включит данные, прежде чем продолжить. Обновленные возможности ChatGPT включают такие задачи, как обобщение данных, ответы на вопросы и создание визуализации данных, все это выполняется с помощью подсказок, предоставляемых пользователем.

Решение крупной компании, занимающейся искусственным интеллектом, объединить функции, обычно предназначенные для планов высокого уровня, в индивидуальные пользовательские подписки, намекает на повышенное внимание к демократизации технологии искусственного интеллекта. Это не только обеспечивает удобство работы отдельных пользователей, но и способствует созданию рабочей среды, предлагая услуги корпоративного уровня.

