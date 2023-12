Nova atualização beta do ChatGPT Plus envolve upload e análise de arquivos

Como líder do setor em IA, OpenAI introduziu novos recursos beta para usuários assinantes do serviço ChatGPT Plus. De acordo com as experiências compartilhadas dos usuários, esta versão aprimorada traz a facilidade de upload e interface com arquivos e uma atualização nas funcionalidades multimodais do sistema.

Este desvio dinâmico significa que o popular recurso ‘Navegar com Bing’ equipado no menu suspenso GPT-4 não exigirá mais seleção direta pelo usuário. Em vez disso, o sistema de IA assumirá intuitivamente as necessidades do usuário com base no contexto determinado, melhorando assim a eficiência e a experiência do usuário.

Essas novas e interessantes modificações incorporam componentes dos utilitários de escritório oferecidos em seu pacote ChatGPT de nível empresarial. Os recursos agora estão acessíveis para assinantes individuais, refletindo uma interessante convergência de níveis de funcionalidade.

Com esta versão atualizada, os usuários agora podem inserir arquivos no sistema ChatGPT e aguardar momentaneamente que o software incorpore os dados antes de prosseguir. Os recursos atualizados do ChatGPT incluem tarefas como resumo de dados, resposta a perguntas e geração de visualizações de dados, tudo orientado por prompts fornecidos pelo usuário.

A mudança da empresa de IA de peso pesado para fundir recursos normalmente reservados para planos de alto nível em assinaturas de usuários individuais sugere um foco maior na democratização da tecnologia de IA. Isto não só atende à experiência do usuário solitário, mas também contribui para um ambiente de trabalho, oferecendo serviços de nível empresarial.

