Il nuovo aggiornamento Beta per ChatGPT Plus prevede il caricamento e l'analisi dei file

In qualità di leader del settore nell'intelligenza artificiale, OpenAI ha introdotto nuove funzionalità beta per gli utenti abbonati al suo servizio ChatGPT Plus. Secondo le esperienze condivise degli utenti, questa versione migliorata introduce la possibilità di caricare e interfacciarsi con file e un aggiornamento delle funzionalità multimodali del sistema.

Questa deviazione dinamica significa che la popolare funzione "Sfoglia con Bing" presente nel menu a discesa GPT-4 non richiederà più la selezione diretta da parte dell'utente. Invece, il sistema di intelligenza artificiale assumerà in modo intuitivo le esigenze dell'utente in base al contesto fornito, migliorando così l'efficienza e l'esperienza dell'utente.

Queste nuove entusiasmanti modifiche incorporano componenti delle utilità per ufficio offerte nel pacchetto ChatGPT di livello aziendale. Le funzionalità sono ora accessibili anche ai singoli abbonati, riflettendo un'interessante convergenza di livelli di funzionalità.

Con questa versione aggiornata, gli utenti possono ora inserire file nel sistema ChatGPT e attendere momentaneamente che il software incorpori i dati prima di procedere. Le funzionalità aggiornate di ChatGPT includono attività come il riepilogo dei dati, la risposta alle domande e la generazione di visualizzazioni di dati, il tutto guidato da istruzioni fornite dall'utente.

La mossa della grande azienda di intelligenza artificiale di fondere funzionalità tipicamente riservate ai piani di alto livello negli abbonamenti dei singoli utenti suggerisce una maggiore attenzione alla democratizzazione della tecnologia AI. Ciò non solo soddisfa l'esperienza dell'utente solitario, ma contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro offrendo servizi di livello aziendale.

