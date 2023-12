La nueva actualización Beta de ChatGPT Plus implica la carga y el análisis de archivos

Como líder de la industria de la IA, OpenAI ha introducido nuevas capacidades beta para los usuarios suscritos a su servicio ChatGPT Plus. Según las experiencias de los usuarios compartidas, esta versión mejorada ofrece la posibilidad de cargar e interactuar con archivos y una actualización de las funcionalidades multimodales del sistema.

Esta desviación dinámica significa que la popular función 'Navegar con Bing' equipada en el menú desplegable GPT-4 ya no requerirá una selección directa por parte del usuario. En cambio, el sistema de IA asumirá intuitivamente los requisitos del usuario en función del contexto dado, mejorando así la eficiencia y la experiencia del usuario.

Estas nuevas e interesantes modificaciones incorporan componentes de las utilidades de oficina que se ofrecen en su paquete ChatGPT de nivel empresarial. Las funciones ahora son accesibles tanto para suscriptores individuales, lo que refleja una interesante convergencia de niveles de funcionalidad.

Con esta versión actualizada, los usuarios ahora pueden ingresar archivos en el sistema ChatGPT y esperar momentáneamente a que el software incorpore los datos antes de continuar. Las capacidades mejoradas de ChatGPT incluyen tareas como resumen de datos, respuesta a preguntas y generación de visualizaciones de datos, todo ello impulsado por indicaciones proporcionadas por el usuario.

La decisión de la importante empresa de IA de fusionar funciones normalmente reservadas para planes de alto nivel en suscripciones de usuarios individuales sugiere un mayor enfoque en la democratización de la tecnología de IA. Esto no sólo atiende a la experiencia del usuario solitario, sino que también contribuye a un entorno de trabajo al ofrecer servicios de nivel empresarial.

