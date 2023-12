Nowa aktualizacja Beta ChatGPT Plus obejmuje przesyłanie i analizę plików

Jako lider branży w dziedzinie sztucznej inteligencji, OpenAI wprowadziło nowe możliwości w wersji beta dla użytkowników subskrybujących usługę ChatGPT Plus. Według wspólnych doświadczeń użytkowników, ta ulepszona wersja zapewnia możliwość przesyłania plików i łączenia się z nimi, a także aktualizację multimodalnych funkcjonalności systemu.

To dynamiczne odchylenie oznacza, że ​​popularna funkcja „Przeglądaj za pomocą Bing” dostępna na liście rozwijanej GPT-4 nie będzie już wymagać bezpośredniego wybierania przez użytkownika. Zamiast tego system AI intuicyjnie przyjmie wymagania użytkownika w oparciu o dany kontekst, zwiększając w ten sposób wydajność i wygodę użytkownika.

Te ekscytujące nowe modyfikacje obejmują komponenty narzędzi biurowych oferowanych w pakiecie ChatGPT klasy korporacyjnej. Funkcje są teraz dostępne zarówno dla indywidualnych abonentów, co odzwierciedla interesującą zbieżność poziomów funkcjonalności.

Dzięki tej zaktualizowanej wersji użytkownicy mogą teraz wprowadzać pliki do systemu ChatGPT i chwilę poczekać, aż oprogramowanie włączy dane, zanim przejdzie dalej. Ulepszone możliwości ChatGPT obejmują zadania takie jak podsumowywanie danych, odpowiadanie na pytania i generowanie wizualizacji danych, a wszystko to odbywa się na podstawie podpowiedzi wyświetlanych przez użytkownika.

Decyzja dużej firmy zajmującej się sztuczną inteligencją w kierunku łączenia funkcji zwykle zarezerwowanych dla planów wyższego poziomu z indywidualnymi subskrypcjami użytkowników wskazuje na większy nacisk na demokratyzację technologii sztucznej inteligencji. Zapewnia to nie tylko wygodę pojedynczego użytkownika, ale także poprawia środowisko pracy, oferując usługi na poziomie korporacyjnym.

