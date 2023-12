ChatGPT Plus의 새로운 베타 업그레이드에는 파일 업로드 및 분석이 포함됩니다.

AI 분야의 업계 리더인 OpenAI ChatGPT Plus 서비스에 가입한 사용자를 위해 새로운 베타 기능을 도입했습니다. 공유된 사용자 경험에 따르면, 이 향상된 버전은 파일 업로드 및 인터페이스 기능과 시스템의 다중 모드 기능 업그레이드를 제공합니다.

이러한 동적 편차는 GPT-4 드롭다운에 포함된 인기 있는 'Bing으로 찾아보기' 기능을 더 이상 사용자가 직접 선택할 필요가 없음을 의미합니다. 대신 AI 시스템은 주어진 상황에 따라 사용자의 요구 사항을 직관적으로 가정하여 효율성과 사용자 경험을 향상시킵니다.

이러한 흥미로운 새 수정 사항에는 엔터프라이즈급 ChatGPT 패키지에 제공되는 사무용 유틸리티의 구성 요소가 통합되어 있습니다. 이제 기능 계층의 흥미로운 수렴을 반영하여 개별 가입자가 해당 기능에 액세스할 수 있습니다.

이 업데이트된 버전을 사용하면 이제 사용자는 ChatGPT 시스템에 파일을 입력하고 계속 진행하기 전에 소프트웨어가 데이터를 통합할 때까지 잠시 기다릴 수 있습니다. ChatGPT의 업그레이드된 기능에는 데이터 요약, 질문 답변, 데이터 시각화 생성과 같은 작업이 포함되며 모두 사용자가 제공한 프롬프트에 의해 구동됩니다.

대형 AI 회사가 일반적으로 상위 계획에 예약된 기능을 개별 사용자 구독에 융합하려는 움직임은 AI 기술 민주화에 대한 관심이 높아졌음을 암시합니다. 이는 단독 사용자 경험을 충족할 뿐만 아니라, 기업 수준의 서비스를 제공함으로써 업무 환경에도 기여합니다.

강력한 앱 구축 및 AI 옵션을 찾고 계십니까? AppMaster platform. It combines the power of no-code application development, enabling you to visually construct backend, web, and mobile apps quickly and efficiently. Furthermore, AppMaster is a competent tool for backend application construction, complete with visually-created data models. Experience application development 10x faster than traditional methods and at one-third the cost. So why wait? Join over 60,000 users and create your free account today.