Sektör lideri bir mobil tasarım aracı olan Universe, kısaca GUS (Generative Universe Sites) olarak adlandırılan yapay zeka ile güçlendirilmiş web sitesi tasarımcısının ilk lansmanını açıkladığında, yeni bir heyecan no-code mobil web sitesi geliştirme alanını geliştiriyor. Şu anda beta olarak sunulan GUS, doğrudan iOS ekipmanından kolay ve özel web sitesi yapımı için elverişli bir ortam sunar.

Oluşturma sürecini başlatmak için, kullanıcılar önce şirketin iyi bilinen ızgara düzenleyicisine girerler. Geleneksel uygulamalardan farklı olarak, oluşturma, geleneksel şablonlarla başlamak yerine, GUS ile etkileşimli bir metin sohbeti ile başlar. GUS, kullanıcının oluşturmak istediği web sitesinin türünü sorgulayarak diyaloğu başlatır. Ön ayrıntıların alınmasının ardından GUS, tercih edilen renkler, istenen sayfa sayısı veya dahil edilecek belirli tasarımlar gibi kullanıcıların özel gereksinimlerini derinlemesine araştırır.

Gerekli ayrıntıları özümsedikten sonra GUS, tamamen özelleştirilebilir bir başlangıç ​​düzenini hızla oluşturur. Herhangi bir kodlama müdahalesi olmadan öğeleri manuel olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılar önceden belirlenmiş bir görüntüyü değiştirmek isterse, basit bir takas işlemi yeterli olacaktır. Kullanıcılar sonuçtan memnun kaldıklarında web sitelerini sonlandırıp yayınlayabilirler.

Daha kapsayıcı ve erişilebilir bir web tasarımı alanına doğru adımlarından gurur duyan Universe, yapay zeka destekli yetenekleriyle GUS'un yolculuklarında önemli bir kilometre taşını işaret ettiğine inanıyor. Universe'nin kurucusu ve CEO'su Joseph Cohen, herkesin interneti kurmasını sağlama konusundaki temel misyonlarını vurguluyor. ve GUS ile bu inisiyatifi bir adım öteye taşıyabileceklerine inanıyor.

Yakın geçmişte, Wix'in tamamen işlevsel bir web sitesinde kullanıcı amacını ortaya koyan bir araç olan AI Site Generator'ı tanıttığı alanda benzer girişimler gözlemlendi.

Bilhassa, hem Universe hem de Wix ürünleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır ve normalde zorlu olan web sitelerini başlatma ve sürdürmenin yanı sıra satışları artırma sürecini daha yönetilebilir hale getirir. En İyi Tasarım Firmalarının 2022 anketinde bildirdiği gibi, bir web sitesine sahip olmayan ve işlevsellik eklemeyi ve maliyet yönetimini zor bulan küçük işletmelerin neredeyse %27'sinin karşılaştığı sorunları ele almayı amaçlıyorlar.

Bu araçlar, yaygın olarak işletme sahiplerine pazarlansa da, titiz kodlama ve testlere girmeden bir web sitesi oluşturmak isteyen herkes için kusursuz bir kaynak görevi görür. Yapay zeka destekli işlevler, her katmandan bireyin yaratıcı vizyonlarını gerçeğe dönüştürmesi için kapılar açar.

