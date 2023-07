Kegembiraan baru meningkatkan ranah pengembangan situs web seluler no-code saat Universe, alat perancang seluler terkemuka di industri, mengungkapkan peluncuran awal perancang situs web yang diperkuat AI, secara singkat disebut sebagai GUS (Situs Generatif Universe). GUS, saat ini tersedia dalam versi beta, menawarkan lingkungan yang kondusif untuk pembuatan situs web yang mudah dan disesuaikan langsung dari peralatan iOS.

Untuk memulai proses pembuatan, pengguna pertama-tama masuk ke editor kisi perusahaan yang terkenal. Berbeda dari praktik konvensional, pembuatan dimulai dengan obrolan teks interaktif dengan GUS, bukan memulai dengan template konvensional. GUS memulai dialog dengan menanyakan tentang genre situs web yang ingin dibuat oleh pengguna. Mengikuti pengambilan detail awal, GUS menyelidiki lebih dalam kebutuhan khusus pengguna, seperti warna yang disukai, jumlah halaman yang diinginkan, atau desain tertentu untuk digabungkan.

Setelah menyerap detail yang diperlukan, GUS dengan cepat membuat tata letak awal yang sepenuhnya dapat disesuaikan. Anda dapat mengubah elemen secara manual tanpa keterlibatan pengkodean apa pun. Misalnya, jika pengguna ingin mengganti gambar yang ditentukan sebelumnya, tindakan penukaran sederhana sudah cukup. Pengguna dapat menyelesaikan dan menerbitkan situs web mereka saat mereka puas dengan hasilnya.

Bangga dengan langkah mereka menuju ruang desain web yang lebih inklusif dan mudah diakses, Universe percaya bahwa GUS, dengan kemampuannya yang didukung AI, menandai tonggak penting dalam perjalanan mereka. Joseph Cohen dari Universe, pendiri dan CEO, menekankan misi inti mereka untuk memberdayakan siapa pun untuk membangun internet. dan dengan GUS, dia yakin mereka dapat meningkatkan inisiatif ini.

Upaya serupa di lapangan diamati di masa lalu, di mana Wix memperkenalkan Generator Situs AI, alat untuk mewujudkan niat pengguna ke dalam situs web yang berfungsi penuh.

Khususnya, produk dari Universe dan Wix sangat bermanfaat untuk bisnis kecil hingga menengah, menjadikan proses peluncuran dan pemeliharaan situs web yang menantang, bersama dengan mendorong penjualan, lebih mudah dikelola. Mereka bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh hampir 27% bisnis kecil, seperti yang dilaporkan oleh Perusahaan Desain Teratas dalam survei tahun 2022, yang tidak memiliki situs web dan merasa sulit untuk menambahkan fungsionalitas dan manajemen biaya.

Meskipun alat ini dipasarkan secara umum kepada pemilik bisnis, alat ini dengan sempurna berfungsi sebagai sumber daya bagi siapa pun yang ingin membangun situs web tanpa melibatkan pengkodean dan pengujian yang ketat. Fungsionalitas bertenaga AI membuka pintu bagi individu dari semua strata untuk mengubah visi kreatif mereka menjadi kenyataan.

