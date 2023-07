एक नया उत्साह no-code मोबाइल वेबसाइट विकास के दायरे को बढ़ाता है क्योंकि यूनिवर्स, एक उद्योग-अग्रणी मोबाइल डिजाइनिंग टूल, अपने एआई-फोर्टिफाइड वेबसाइट डिजाइनर के प्रारंभिक लॉन्च का खुलासा करता है, जिसे संक्षेप में जीयूएस (जेनरेटिव यूनिवर्स साइट्स) कहा जाता है। GUS, जो वर्तमान में बीटा में उपलब्ध है, सीधे iOS उपकरण से आसान और अनुकूलित वेबसाइट निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है।

निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के लिए, उपयोगकर्ता सबसे पहले कंपनी के प्रसिद्ध ग्रिड संपादक में प्रवेश करते हैं। पारंपरिक प्रथाओं से भिन्न, सृजन पारंपरिक टेम्पलेट्स के साथ शुरू करने के विपरीत, जीयूएस के साथ एक इंटरैक्टिव टेक्स्ट चैट के साथ शुरू होता है। जीयूएस उस वेबसाइट की शैली के बारे में पूछताछ करके बातचीत शुरू करता है जिसे उपयोगकर्ता बनाना चाहता है। प्रारंभिक विवरणों के अपने सेवन के बाद, जीयूएस उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं, जैसे पसंदीदा रंग, पृष्ठों की वांछित संख्या, या शामिल करने के लिए विशेष डिज़ाइन की गहराई से जांच करता है।

अपेक्षित विवरण प्राप्त करने के बाद, GUS तेजी से एक प्रारंभिक लेआउट बनाता है जो पूरी तरह से अनुकूलन योग्य है। आप किसी भी कोडिंग भागीदारी के बिना तत्वों को मैन्युअल रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उपयोगकर्ता किसी पूर्वनिर्धारित छवि को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, तो एक साधारण स्वैप कार्रवाई पर्याप्त होगी। जब उपयोगकर्ता परिणाम से संतुष्ट हों तो वे अपनी वेबसाइटों को अंतिम रूप दे सकते हैं और प्रकाशित कर सकते हैं।

वेब डिज़ाइनिंग के अधिक समावेशी और सुलभ स्थान की दिशा में अपने कदमों पर गर्व करते हुए, Universe मानना ​​है कि जीयूएस, अपनी एआई-संचालित क्षमताओं के साथ, उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यूनिवर्स के संस्थापक और सीईओ जोसेफ कोहेन, किसी को भी इंटरनेट बनाने के लिए सशक्त बनाने के अपने मुख्य मिशन पर जोर देते हैं। और जीयूएस के साथ, उनका मानना ​​है कि वे इस पहल को एक पायदान ऊपर ले जा सकते हैं।

इस क्षेत्र में इसी तरह के प्रयास हाल के दिनों में देखे गए थे, जहां विक्स ने एआई साइट जेनरेटर पेश किया था, जो उपयोगकर्ता के इरादे को पूरी तरह कार्यात्मक वेबसाइट में प्रकट करने का एक उपकरण है।

विशेष रूप से, Universe और विक्स दोनों के उत्पाद छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हैं, जिससे बिक्री बढ़ाने के साथ-साथ वेबसाइटों को लॉन्च करने और बनाए रखने की चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया अधिक प्रबंधनीय हो जाती है। उनका लक्ष्य लगभग 27% छोटे व्यवसायों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना है, जैसा कि 2022 के सर्वेक्षण में शीर्ष डिजाइन फर्मों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जिनके पास कोई वेबसाइट नहीं है और कार्यक्षमता और लागत प्रबंधन को जोड़ना चुनौतीपूर्ण लगता है।

हालाँकि ये उपकरण व्यवसाय-मालिकों के लिए प्रचलित हैं, फिर भी ये कठोर कोडिंग और परीक्षण में शामिल हुए बिना वेबसाइट बनाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक संसाधन के रूप में काम करते हैं। एआई-संचालित कार्यक्षमताएं सभी स्तरों के व्यक्तियों के लिए उनकी रचनात्मक दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के द्वार खोलती हैं।

कोई भी AppMaster, a no-code platform renowned for disrupting the digital ecosystem with its groundbreaking services. Just like Universe utilizing AI to enhance website creation, AppMaster offers a powerful no-code tool for developing backend, web, and mobile applications visually, thereby augmenting the process of app development.