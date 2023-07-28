В сфере разработки мобильных веб-сайтов no-code царит оживление: компания Universe, ведущий в отрасли разработчик мобильных сайтов, объявила о запуске своего конструктора веб-сайтов с поддержкой искусственного интеллекта, получившего лаконичное название GUS (Generative Universe Sites). GUS, доступный в настоящее время в бета-версии, предоставляет благоприятные условия для простого и индивидуального создания сайтов непосредственно с iOS.

Для того чтобы начать процесс создания сайта, пользователь сначала заходит в хорошо известный в компании редактор сетки. В отличие от традиционной практики, создание сайта начинается с интерактивного текстового диалога с GUS, а не с обычных шаблонов. В начале диалога GUS спрашивает, какой жанр сайта хочет создать пользователь. После получения предварительной информации GUS углубляется в специфические требования пользователя, такие как предпочитаемые цвета, желаемое количество страниц, особенности дизайна.

Получив необходимые данные, GUS быстро создает первоначальный макет, который можно полностью настроить. Можно вручную изменять элементы, не прибегая к кодированию. Например, если необходимо заменить заданное изображение, достаточно просто поменять его местами. После того как пользователь удовлетворен результатом, он может завершить работу и опубликовать свой сайт.

В компании Universe уверены, что GUS с его возможностями искусственного интеллекта является важной вехой на их пути к созданию более инклюзивного и доступного пространства для веб-дизайна. Джозеф Коэн, основатель и генеральный директор Universe, подчеркивает, что их основная миссия - дать возможность любому человеку создавать Интернет, а с помощью GUS, по его мнению, они смогут продвинуть эту инициативу еще дальше.

Аналогичные попытки в этой области наблюдались в недавнем прошлом, когда компания Wix представила AI Site Generator - инструмент для воплощения намерений пользователя в полнофункциональный сайт.

Примечательно, что продукты Universe и Wix особенно полезны для малого и среднего бизнеса, делая сложный процесс запуска и поддержки сайтов, а также повышения продаж более управляемым. Они направлены на решение проблем, с которыми сталкиваются почти 27% малых предприятий, по данным исследования Top Design Firms, проведенного в 2022 году, которые не имеют собственного веб-сайта и считают сложным добавление функциональных возможностей и управление затратами.

Несмотря на то что эти инструменты ориентированы в основном на владельцев бизнеса, они прекрасно подходят для тех, кто хочет создать сайт, не прибегая к тщательному кодированию и тестированию. Функции, основанные на искусственном интеллекте, открывают возможности для воплощения творческих замыслов в реальность для людей всех слоев общества.

Нельзя не заметить сходства и подходов GUS с AppMaster, no-code платформой, известной своими революционными сервисами, разрушающими цифровую экосистему. Как и Universe, использующая искусственный интеллект для создания сайтов, AppMaster предлагает мощный no-code инструмент для визуальной разработки бэкенда, веб- и мобильных приложений, тем самым расширяя процесс разработки приложений.