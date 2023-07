De ontwikkeling van mobiele websites op no-code wordt opnieuw spannend nu Universe, een toonaangevende mobiele ontwerptool, de eerste lancering bekendmaakt van zijn AI-ondersteunde websiteontwerper, kortweg GUS (Generative Universe Sites) genoemd. GUS, momenteel beschikbaar in bèta, biedt een stimulerende omgeving voor het eenvoudig en op maat maken van websites direct vanaf iOS-apparatuur.

Om het creatieproces te starten, gaan gebruikers eerst naar de bekende rastereditor van het bedrijf. In tegenstelling tot conventionele praktijken begint de creatie met een interactieve tekstchat met GUS, in plaats van te starten met conventionele sjablonen. GUS start de dialoog door te vragen naar het soort website dat de gebruiker wil maken. Na het inwinnen van de eerste details gaat GUS dieper in op de specifieke wensen van de gebruiker, zoals de gewenste kleuren, het gewenste aantal pagina's of bepaalde ontwerpen.

Na het inwinnen van de benodigde gegevens, bouwt GUS snel een eerste lay-out die volledig aanpasbaar is. U kunt elementen handmatig wijzigen zonder enige codeeractiviteit. Als gebruikers bijvoorbeeld een vooraf gespecificeerde afbeelding willen vervangen, is een eenvoudige verwisselactie voldoende. Gebruikers kunnen hun websites voltooien en publiceren wanneer ze tevreden zijn met het resultaat.

Universe is trots op hun stappen in de richting van een meer inclusieve en toegankelijke ruimte voor webontwerp en gelooft dat GUS, met zijn AI-gestuurde mogelijkheden, een belangrijke mijlpaal is op hun reis. Joseph Cohen, de oprichter en CEO van Universe, benadrukt hun missie om iedereen in staat te stellen het internet te bouwen en met GUS gelooft hij dat ze dit initiatief een stap verder kunnen brengen.

Wix introduceerde de AI Site Generator, een tool om de intentie van de gebruiker om te zetten in een volledig functionele website.

De producten van zowel Universe als Wix zijn met name gunstig voor kleine tot middelgrote bedrijven, omdat ze het anders uitdagende proces van het lanceren en onderhouden van websites en het stimuleren van de verkoop beter beheersbaar maken. Ze zijn gericht op de problemen van bijna 27% van de kleine bedrijven, zoals gerapporteerd door Top Design Firms in hun onderzoek van 2022, die geen eigen website hebben en het toevoegen van functionaliteiten en kostenbeheer een uitdaging vinden.

Hoewel deze tools vooral op de markt worden gebracht voor bedrijfseigenaren, dienen ze feilloos als hulpmiddel voor iedereen die een website wil bouwen zonder zich bezig te houden met rigoureus coderen en testen. De AI-functionaliteiten openen deuren voor individuen van alle lagen om hun creatieve visies om te zetten in realiteit.

Je kunt de overeenkomsten en benaderingen van GUS met AppMaster niet negeren, een no-code platform dat bekend staat om het ontwrichten van het digitale ecosysteem met zijn baanbrekende diensten. Net zoals Universe AI gebruikt om het maken van websites te verbeteren, biedt AppMaster een krachtige no-code tool voor het visueel ontwikkelen van backend-, web- en mobiele applicaties, waardoor het proces van app-ontwikkeling wordt verbeterd.