একটি নতুন উত্তেজনা no-code মোবাইল ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রকে বাড়িয়ে তোলে ইউনিভার্স, একটি শিল্প-নেতৃস্থানীয় মোবাইল ডিজাইনিং টুল, এর AI-ফোর্টিফাইড ওয়েবসাইট ডিজাইনার, সংক্ষেপে GUS (জেনারেটিভ ইউনিভার্স সাইটস) নামে অভিহিত করা হয়েছে। GUS, বর্তমানে বিটাতে উপলব্ধ, সরাসরি iOS সরঞ্জাম থেকে সহজ এবং উপযোগী ওয়েবসাইট নির্মাণের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সরবরাহ করে।

তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করতে, ব্যবহারকারীরা প্রথমে কোম্পানির সুপরিচিত গ্রিড সম্পাদকে প্রবেশ করে। প্রচলিত চর্চা থেকে ভিন্ন, সৃষ্টিটি GUS-এর সাথে একটি ইন্টারেক্টিভ টেক্সট চ্যাটের মাধ্যমে শুরু হয়, যা প্রচলিত টেমপ্লেট দিয়ে শুরু করার বিপরীতে। ব্যবহারকারী যে ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে GUS সংলাপ শুরু করে। প্রাথমিক বিবরণ গ্রহণের পর, GUS ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা যেমন পছন্দের রং, পছন্দসই পৃষ্ঠার সংখ্যা, বা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দিষ্ট ডিজাইনের গভীরে অনুসন্ধান করে।

প্রয়োজনীয় বিশদগুলিকে একত্রিত করার পরে, GUS দ্রুত একটি প্রাথমিক বিন্যাস তৈরি করে যা সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজযোগ্য। আপনি ম্যানুয়ালি উপাদান পরিবর্তন করতে পারেন কোনো কোডিং জড়িত ছাড়া. উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহারকারীরা যদি একটি পূর্বনির্দিষ্ট চিত্র প্রতিস্থাপন করতে চান তবে একটি সাধারণ অদলবদল ক্রিয়া যথেষ্ট হবে। ব্যবহারকারীরা ফলাফলের সাথে সন্তুষ্ট হলে তাদের ওয়েবসাইটগুলি চূড়ান্ত করতে এবং প্রকাশ করতে পারে।

ওয়েব ডিজাইনিংয়ের আরও অন্তর্ভুক্ত এবং অ্যাক্সেসযোগ্য স্থানের দিকে তাদের অগ্রগতিতে গর্বিত, Universe বিশ্বাস করে যে GUS, তার AI-চালিত ক্ষমতা সহ, তাদের যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করেছে। ইউনিভার্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও জোসেফ কোহেন, ইন্টারনেট তৈরিতে যে কাউকে ক্ষমতায়ন করার জন্য তাদের মূল লক্ষ্যের ওপর জোর দেন। এবং GUS এর সাথে, তিনি বিশ্বাস করেন যে তারা এই উদ্যোগটিকে একটি খাঁজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

ক্ষেত্রের অনুরূপ প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক অতীতে পরিলক্ষিত হয়েছে, যেখানে Wix AI সাইট জেনারেটর চালু করেছে, একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারীর অভিপ্রায় প্রকাশ করার একটি টুল।

উল্লেখযোগ্যভাবে, Universe এবং উইক্স উভয়ের পণ্যগুলি ছোট থেকে মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য বিশেষভাবে উপকারী, যা ওয়েবসাইটগুলি চালু এবং রক্ষণাবেক্ষণের অন্যথায় চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া, ড্রাইভিং বিক্রয় সহ, আরও পরিচালনাযোগ্য করে তোলে। তাদের লক্ষ্য হল প্রায় 27% ছোট ব্যবসার সম্মুখীন হওয়া সমস্যাগুলির সমাধান করা, যেমন শীর্ষ ডিজাইন ফার্মগুলি তার 2022 সমীক্ষায় রিপোর্ট করেছে, যারা কোনও ওয়েবসাইটের মালিক নয় এবং কার্যকারিতা যুক্ত করা এবং খরচ ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জিং বলে মনে করে।

যদিও এই সরঞ্জামগুলি ব্যবসা-মালিকদের কাছে বিপণন করা হয়, তবে কঠোর কোডিং এবং পরীক্ষায় জড়িত না হয়ে যে কেউ ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাইছেন তাদের জন্য এগুলি নিখুঁতভাবে একটি সংস্থান হিসাবে কাজ করে। এআই-চালিত কার্যকারিতাগুলি সমস্ত স্তরের ব্যক্তিদের জন্য তাদের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার দরজা খুলে দেয়।

