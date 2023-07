Nowa ekscytacja wzmacnia sferę tworzenia mobilnych stron internetowych no-code, ponieważ Universe, wiodące w branży narzędzie do projektowania mobilnego, ujawnia pierwsze uruchomienie swojego projektanta stron internetowych wspomaganego sztuczną inteligencją, zwanego zwięźle GUS (Generative Universe Sites). GUS, obecnie dostępny w wersji beta, oferuje sprzyjające środowisko do łatwego i dostosowanego do potrzeb tworzenia stron internetowych bezpośrednio z urządzeń z systemem iOS.

Aby zainicjować proces tworzenia, użytkownicy najpierw wchodzą do dobrze znanego edytora siatki firmy. W odróżnieniu od konwencjonalnych praktyk, tworzenie rozpoczyna się od interaktywnego czatu tekstowego z GUS, w przeciwieństwie do rozpoczynania od konwencjonalnych szablonów. GUS inicjuje dialog, pytając o gatunek strony internetowej, którą użytkownik chce stworzyć. Po zapoznaniu się ze wstępnymi szczegółami, GUS zagłębia się w konkretne wymagania użytkowników, takie jak preferowane kolory, pożądana liczba stron lub konkretne projekty do uwzględnienia.

Po zapoznaniu się z wymaganymi szczegółami, GUS szybko tworzy wstępny układ, który jest w pełni konfigurowalny. Elementy można zmieniać ręcznie, bez konieczności angażowania się w kodowanie. Na przykład, jeśli użytkownicy chcą zastąpić wcześniej określony obraz, wystarczy prosta akcja zamiany. Użytkownicy mogą sfinalizować i opublikować swoje strony internetowe, gdy są zadowoleni z wyniku.

Dumny ze swoich kroków w kierunku bardziej inkluzywnej i dostępnej przestrzeni projektowania stron internetowych, Universe wierzy, że GUS, ze swoimi zdolnościami opartymi na sztucznej inteligencji, stanowi znaczący kamień milowy w ich podróży. Joseph Cohen, założyciel i dyrektor generalny Universe, podkreśla, że ich podstawową misją jest umożliwienie każdemu budowania Internetu, a dzięki GUS wierzy, że mogą podnieść tę inicjatywę na wyższy poziom.

Podobne próby w tej dziedzinie zaobserwowano w niedawnej przeszłości, kiedy to Wix wprowadził AI Site Generator, narzędzie do manifestowania intencji użytkownika w pełni funkcjonalną stronę internetową.

Warto zauważyć, że produkty zarówno Universe, jak i Wix są szczególnie korzystne dla małych i średnich firm, sprawiając, że trudny proces uruchamiania i utrzymywania stron internetowych, wraz z napędzaniem sprzedaży, jest łatwiejszy w zarządzaniu. Mają one na celu rozwiązanie problemów, z którymi boryka się prawie 27% małych firm, jak donosi Top Design Firms w swoim badaniu z 2022 r., które nie posiadają własnej strony internetowej i uważają, że dodawanie funkcjonalności i zarządzanie kosztami stanowi wyzwanie.

Chociaż narzędzia te są sprzedawane głównie właścicielom firm, bezbłędnie służą jako źródło informacji dla każdego, kto chce zbudować stronę internetową bez angażowania się w rygorystyczne kodowanie i testowanie. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji otwierają drzwi dla osób ze wszystkich warstw, aby przekształcić swoje kreatywne wizje w rzeczywistość.

Nie można zignorować podobieństw i podejścia GUS do AppMaster, platformy bez kodu znanej z przełomowych usług, które zakłóciły cyfrowy ekosystem. Podobnie jak Universe wykorzystujący sztuczną inteligencję do usprawnienia tworzenia stron internetowych, AppMaster oferuje potężne narzędzie no-code do wizualnego tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, tym samym usprawniając proces tworzenia aplikacji.