Một sự phấn khích mới giúp nâng cao lĩnh vực phát triển trang web dành cho thiết bị di động no-code khi Universe, một công cụ thiết kế dành cho thiết bị di động hàng đầu trong ngành, tiết lộ lần ra mắt đầu tiên của công cụ thiết kế trang web được củng cố bởi AI, được gọi ngắn gọn là GUS (Generative Universe Sites). GUS, hiện có sẵn ở phiên bản beta, cung cấp một môi trường thuận lợi để xây dựng trang web dễ dàng và phù hợp trực tiếp từ thiết bị iOS.

Để bắt đầu quá trình tạo, trước tiên người dùng vào trình chỉnh sửa lưới nổi tiếng của công ty. Khác với các thông lệ thông thường, quá trình tạo bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện văn bản tương tác với GUS, trái ngược với việc bắt đầu bằng các mẫu thông thường. GUS bắt đầu cuộc đối thoại bằng cách hỏi về thể loại trang web mà người dùng muốn tạo. Sau khi thu thập các chi tiết sơ bộ, GUS thăm dò sâu hơn các yêu cầu cụ thể của người dùng, chẳng hạn như màu sắc ưa thích, số lượng trang mong muốn hoặc các thiết kế cụ thể để kết hợp.

Sau khi tiếp thu các chi tiết cần thiết, GUS nhanh chóng xây dựng bố cục ban đầu hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Bạn có thể thay đổi các thành phần theo cách thủ công mà không cần bất kỳ sự tham gia mã hóa nào. Chẳng hạn, nếu người dùng muốn thay thế một hình ảnh được chỉ định trước, một hành động hoán đổi đơn giản là đủ. Người dùng có thể hoàn thiện và xuất bản trang web của họ khi họ hài lòng với kết quả.

Tự hào về những bước tiến của họ hướng tới một không gian thiết kế web toàn diện và dễ tiếp cận hơn, Universe tin rằng GUS, với khả năng do AI cung cấp, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của họ. Joseph Cohen, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Universe, nhấn mạnh sứ mệnh cốt lõi của họ là trao quyền cho bất kỳ ai xây dựng internet. và với GUS, anh ấy tin rằng họ có thể đưa sáng kiến ​​này lên một tầm cao mới.

Những nỗ lực tương tự trong lĩnh vực này đã được quan sát thấy trong thời gian gần đây, khi Wix giới thiệu Trình tạo trang web AI, một công cụ để thể hiện ý định của người dùng vào một trang web đầy đủ chức năng.

Đáng chú ý, các sản phẩm của cả Universe và Wix đều đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp quá trình khởi chạy và duy trì trang web đầy thách thức, cùng với việc thúc đẩy doanh số bán hàng, trở nên dễ quản lý hơn. Họ nhằm mục đích giải quyết các vấn đề mà gần 27% doanh nghiệp nhỏ gặp phải, theo báo cáo của Top Design Firms trong cuộc khảo sát năm 2022, những người không sở hữu trang web và thấy việc bổ sung chức năng cũng như quản lý chi phí là một thách thức.

Mặc dù các công cụ này được tiếp thị phổ biến cho chủ sở hữu doanh nghiệp, nhưng chúng hoàn toàn đóng vai trò là tài nguyên cho bất kỳ ai muốn xây dựng trang web mà không cần liên quan đến mã hóa và thử nghiệm nghiêm ngặt. Các chức năng do AI cung cấp mở ra cơ hội cho các cá nhân thuộc mọi tầng lớp biến tầm nhìn sáng tạo của họ thành hiện thực.

Không thể bỏ qua những điểm tương đồng và cách tiếp cận của GUS với AppMaster, a no-code platform renowned for disrupting the digital ecosystem with its groundbreaking services. Just like Universe utilizing AI to enhance website creation, AppMaster offers a powerful no-code tool for developing backend, web, and mobile applications visually, thereby augmenting the process of app development.