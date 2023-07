تعمل الإثارة الجديدة على تعزيز عالم تطوير مواقع الويب للجوال no-code ، حيث تكشف Universe ، وهي أداة تصميم للهواتف المحمولة رائدة في الصناعة ، عن الإطلاق الأولي لمصمم موقع الويب المدعم بالذكاء الاصطناعي ، والذي يُطلق عليه اختصارًا GUS (مواقع الكون التوليدية). يوفر GUS ، المتاح حاليًا في مرحلة تجريبية ، بيئة مواتية لإنشاء موقع ويب سهل ومصمم خصيصًا مباشرة من أجهزة iOS.

لبدء عملية الإنشاء ، يقوم المستخدمون أولاً بإدخال محرر الشبكة المعروف للشركة. بخلاف الممارسات التقليدية ، يبدأ الإنشاء بدردشة نصية تفاعلية مع GUS ، بدلاً من البدء باستخدام القوالب التقليدية. تبدأ GUS الحوار من خلال الاستفسار عن نوع موقع الويب الذي يطمح المستخدم إلى إنشائه. بعد تناول التفاصيل الأولية ، تبحث GUS بشكل أعمق في المتطلبات المحددة للمستخدمين ، مثل الألوان المفضلة ، أو العدد المطلوب من الصفحات ، أو التصميمات الخاصة المراد دمجها.

عند تشرب التفاصيل المطلوبة ، تقوم GUS بسرعة بإنشاء تخطيط أولي قابل للتخصيص بالكامل. يمكنك تغيير العناصر يدويًا بدون أي مشاركة في الترميز. على سبيل المثال ، إذا رغب المستخدمون في استبدال صورة محددة مسبقًا ، فسيكون إجراء مبادلة بسيط كافياً. يمكن للمستخدمين إنهاء ونشر مواقعهم عندما يكونون راضين عن النتيجة.

فخورون بخطواتهم نحو مساحة أكثر شمولاً ويمكن الوصول إليها لتصميم الويب ، يعتقد Universe أن GUS ، بقدراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، تمثل علامة بارزة في رحلتهم. يؤكد جوزيف كوهين من Universe ، المؤسس والرئيس التنفيذي ، على مهمتهم الأساسية المتمثلة في تمكين أي شخص من بناء الإنترنت. ومع GUS ، يعتقد أنه يمكنهم أخذ هذه المبادرة إلى مستوى أعلى.

لوحظت محاولات مماثلة في هذا المجال في الماضي القريب ، حيث قدمت Wix أداة AI Site Generator ، وهي أداة لإظهار نية المستخدم في موقع ويب يعمل بكامل طاقته.

والجدير بالذكر أن المنتجات من كل من Universe و Wix مفيدة بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، مما يجعل العملية الصعبة المتمثلة في إطلاق مواقع الويب وصيانتها ، إلى جانب زيادة المبيعات ، أكثر قابلية للإدارة. إنهم يهدفون إلى معالجة المشكلات التي تواجهها ما يقرب من 27٪ من الشركات الصغيرة ، كما أفادت شركة Top Design Firms في استطلاعها لعام 2022 ، الذين لا يمتلكون موقعًا على شبكة الإنترنت ويجدون صعوبة في إضافة وظائف وإدارة التكاليف.

على الرغم من أن هذه الأدوات يتم تسويقها على نطاق واسع لأصحاب الأعمال ، إلا أنها تعمل كمورد لا تشوبه شائبة لأي شخص يتطلع إلى إنشاء موقع ويب دون التورط في عمليات ترميز واختبار صارمة. تفتح الوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأبواب للأفراد من جميع الطبقات لتحويل رؤاهم الإبداعية إلى واقع ملموس.

