Dijital dönüşüm ve otomasyonun yükselişiyle birlikte, web geliştirme için iki temel araç olan no-code platformlar ile web sitesi oluşturucuları arasındaki farkı anlamak çok önemlidir. Gartner'ın yakın tarihli bir tahminine göre, dünya çapında no-code ve low-code geliştirme teknolojileri pazarı, 2023'te bir önceki yıla göre %19,6 artışla 26,9 milyar dolara ulaşacak. Bu büyüme, iş teknolojisi uzmanlarının yükselişinden ve artan sayıdaki hiper otomasyon ve şekillendirilebilir iş girişimlerinden kaynaklanmaktadır.

No-code uygulama platformlarının pazarın en büyük bileşeni olacağı öngörülürken, vatandaş otomasyonu geliştirme platformlarının en hızlı şekilde büyümesi bekleniyor. Resmi BT departmanları dışındaki geliştiricilerin, 2021'de %60 olan no-code geliştirme araçları kullanıcı tabanının en az %80'ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Bu makalede, no-code platformlar arasındaki farkları inceleyeceğiz. ve her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını vurgulayan web sitesi oluşturucuları. Web geliştirme ihtiyaçlarınız için hangi aracın doğru olduğuna dair kapsamlı bir anlayış sağlayarak bu araçların nasıl çalıştığını ve kullanım durumlarını keşfedeceğiz.

no-code platformlar nelerdir?

No-code platformlar, kullanıcıların kod yazmadan uygulamalar, web siteleri ve diğer dijital ürünler oluşturmasına olanak tanıyan yazılım araçlarıdır. Bunun yerine, bu platformlar görsel arabirimler veya görsel programlama , drag-and-drop araçları ve önceden oluşturulmuş bileşenler kullanarak kullanıcıların karmaşık uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. No-code platformlar tipik olarak birçok özellik ve entegrasyon sunarak kullanıcıların benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilmiş çözümler oluşturmasına olanak tanır. Bu platformlar genellikle kapsamlı kodlama bilgisine veya deneyimine ihtiyaç duymadan bir web sitesi veya uygulama oluşturmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler, girişimciler ve bireyler tarafından kullanılır. No-code platformlar, herkesin özel bir geliştirme ekibine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde yüksek kaliteli dijital ürünler oluşturmasına olanak tanıyan kullanım kolaylığı ve esnekliği nedeniyle son yıllarda giderek daha popüler hale geldi.

no-code platformları kullanmanın faydaları nelerdir?

No-code platformlar, uygulamalar ve web siteleri oluşturmak isteyen bireyler ve işletmeler için onları çekici bir çözüm haline getiren çeşitli avantajlar sunar. Birincil avantajlardan biri hızdır - no-code platformlar, kullanıcıların dijital ürünleri geleneksel kodlama yöntemlerinden çok daha hızlı oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, kullanıcıların yalnızca ihtiyaçları kadar ödeme yapmalarını sağlayan esnek fiyatlandırma planları ile bir geliştirme ekibini işe almaktan daha uygun fiyatlı olma eğilimindedirler.

No-code platformlar son derece özelleştirilebilirdir ve çok çeşitli özellikler ve entegrasyonlar sunarak onları karmaşık uygulamalar oluşturmak için esnek bir seçenek haline getirir. Ek olarak, no-code platformlar, herkesin bir uygulama veya web sitesi oluşturmasını sağlayan sezgisel arayüzler ve adım adım kılavuzlarla kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak, no-code platformlar, bireylere ve işletmelere dijital çözümlerinin kontrolünü ele alma, işlerindeki veya pazardaki değişikliklere hızla yanıt verme ve ihtiyaçlarını karşılayan çözümler oluşturma gücü verir.

Web sitesi oluşturucuları nelerdir?

Web sitesi oluşturucular, kullanıcıların kodlama bilgisi veya deneyimine ihtiyaç duymadan web siteleri oluşturmasına olanak tanıyan yazılım araçlarıdır. Kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde web siteleri oluşturmasını sağlamak için önceden oluşturulmuş şablonlar, drag-and-drop arabirimleri ve görsel düzenleyiciler kullanırlar. Web sitesi oluşturucuları genellikle özelleştirilebilir tasarımlar, e-ticaret işlevselliği ve sosyal medya entegrasyonu gibi çeşitli özellikler içerir ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan profesyonel görünümlü web siteleri oluşturmasına olanak tanır.

Web sitesi oluşturucuları, satın alınabilirlikleri ve kullanıcı dostu olmalarından dolayı son yıllarda popülerlik kazanmış, bu da onları küçük işletmeler, girişimciler ve özel bir web geliştirme ekibine ihtiyaç duymadan bir web sitesi oluşturmak isteyen bireyler için tercih edilen bir seçenek haline getirmiştir. Web sitesi oluşturucularla, herkes kapsamlı teknik uzmanlık veya önceden deneyim gerektirmeden hızlı ve ucuz bir şekilde bir web sitesi oluşturabilir.

Web sitesi oluşturucuları kullanmanın faydaları nelerdir?

Kodlama bilgisine veya deneyimine ihtiyaç duymadan bir web sitesi oluşturmak istiyorsanız, web sitesi oluşturucular mükemmel bir çözümdür. Bu yazılım araçlarının pek çok avantajı vardır ve bu da onları çevrimiçi bir varlık oluşturmak isteyen bireyler ve küçük işletmeler için ideal bir seçim haline getirir.

Bir web sitesi oluşturucu kullanmanın en önemli avantajlarından biri, sundukları kullanım kolaylığıdır. Hızlı bir şekilde web sitesi oluşturmayı kolaylaştıran sezgisel arayüzler ve drag-and-drop işleviyle kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, teknik becerileri veya önceki deneyimleri ne olursa olsun herkesin profesyonel görünümlü bir web sitesi oluşturabileceği anlamına gelir. Web sitesi oluşturucular ayrıca, markanıza ve tarzınıza uygun bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanıyan bir dizi özelleştirilebilir şablon ve tasarım seçeneğiyle esneklik sunar.

Ayrıca, kullanıcıların yalnızca ihtiyaçları kadar ödeme yapmalarına olanak tanıyan esnek fiyatlandırma planları ile uygun maliyetlidirler. Web sitesi oluşturucular, kullanıcıların kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan bir web sitesi oluşturmalarına olanak tanıyan bir dizi özelleştirme seçeneği sunar. Kapsamlı teknik bilgi veya deneyim gerektirmedikleri için zamandan da tasarruf edebilirler. Web sitesi oluşturuculara internet bağlantısı olan herkes erişebilir, bu da bireylerin ve küçük işletmelerin özel bir geliştirme ekibine ihtiyaç duymadan bir web sitesi oluşturmasına olanak tanır. Son olarak, web sitesi oluşturucular genellikle müşteri desteği ve teknik yardım sunarak kullanıcıların ihtiyaç duyduklarında yardım alabilmelerini sağlar.

No-code platformlar ve web sitesi oluşturucular: temel farklılıkları anlama

no-code platformlar ve web sitesi oluşturucuları arasındaki farklar göz önüne alındığında, ayrımların önemli olduğunu ve bir projenin veya şirketin çevrimiçi varlığının kapsamını ve işlevselliğini etkileyebileceğini not etmek önemlidir.

Web sitesi oluşturucuları, öncelikle web siteleri için kullanıcı arabirimleri (UI) oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bazı sınırlı işlevler sunsalar da, genellikle bir web sitesi için arka uç oluşturma yeteneğini içermezler. Aslında, çok az sayıda web sitesi oluşturucunun herhangi bir arka uç yeteneği vardır.

Öte yandan, no-code platformlar çok daha geniş bir özellik ve entegrasyon yelpazesi sunar. Bu platformlar, kullanıcıların arka uçlara ve web uygulamalarına, mobil uygulamalara ve diğer karmaşık dijital ürünlere sahip web siteleri oluşturmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

no-code platformlar aracılığıyla sunulan çok sayıda entegrasyon, bu genişletilmiş işlevselliği mümkün kılar. Bu entegrasyonlar, kullanıcıların uygulamalarını veritabanları, ödeme ağ geçitleri ve mesajlaşma platformları gibi çeşitli üçüncü taraf hizmetlere ve API'lere bağlamasına olanak tanır.

Entegrasyon yeteneklerine ek olarak, no-code platformlar, kullanıcılara dijital ürünlerini oluşturmak ve özelleştirmek için bir dizi araç ve özellik sunar. Bunlar, kullanıcıların tek bir kod satırı yazmadan karmaşık ve işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan drag-and-drop düzenleyicileri, önceden oluşturulmuş şablonları ve görsel tasarım araçlarını içerebilir.

Web sitesi oluşturucuları ile no-code platformlar arasındaki temel farklar, yeteneklerinde ve amaçlanan kullanım durumlarında yatmaktadır. Web sitesi oluşturucular bazı basit projeler için yeterli olabilirken, no-code platformlar, karmaşık ve son derece işlevsel dijital ürünler oluşturmak için daha kapsamlı araçlar ve özellikler sunar.

Projeniz için en iyi 5 no-code platform

Konu uygulama veya yazılım oluşturmak olduğunda kodlama, özel bir geliştirme ekibi kiralamak için daha fazla teknik uzmanlığa veya kaynağa ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlar için önemli bir engel olabilir. Bununla birlikte, no-code platformların yükselişi, herkesin tek bir kod satırı yazmadan dijital ürünler oluşturmasını ve piyasaya sürmesini kolaylaştırdı.

Pek çok no-code platform mevcut olsa da, projeniz için göz önünde bulundurabileceğiniz beş popüler platform şunlardır:

AppMaster - AppMaster , üçü bir arada işlevsellik sunan no-code bir platformdur. Bu platform ile kod yazmaya gerek kalmadan web uygulaması, mobil uygulama ve arka uç oluşturabilirsiniz. AppMaster diğerlerinden ayıran şey, uygulamanız için kaynak kodu ve belgeler oluşturması ve bunun sonucunda yalnızca bir MVP yerine tamamen işlevsel ve sağlam bir uygulama sağlamasıdır. AppMaster bunu tam bir geliştirme ekibinin çalışmasını taklit ederek başarır, ancak tek bir önemli avantajı vardır: işi on kat daha hızlı tamamlayabilir. Hatta saniyede 22.000 satırlık bir hızla kod üretip, testler derler ve hedef sunuculara dağıtır .

Adalo - Adalo , kullanıcıların görsel olarak yerel mobil ve web uygulamaları oluşturmasını sağlayan popüler bir no-code platformdur. Çok çeşitli özelleştirilebilir bileşenlere sahiptir ve kullanıcılar kendi mantıklarını eylemler ve koşullarla ekleyebilirler. Adalo ayrıca veri yönetimi, kullanıcı kimlik doğrulaması ve üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon için özellikler sağlar.

- , kullanıcıların görsel olarak yerel mobil ve web uygulamaları oluşturmasını sağlayan popüler bir platformdur. Çok çeşitli özelleştirilebilir bileşenlere sahiptir ve kullanıcılar kendi mantıklarını eylemler ve koşullarla ekleyebilirler. ayrıca veri yönetimi, kullanıcı kimlik doğrulaması ve üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon için özellikler sağlar. Bubble - Bubble web uygulamaları oluşturmak için eksiksiz bir görsel programlama platformudur. Arayüzleri, iş akışlarını ve veritabanlarını tasarlamak için kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bubble ayrıca harici API'ler ve hizmetlerle entegre olabilir ve bu da onu karmaşık web uygulamaları oluşturmak için çok yönlü bir araç haline getirir.

- web uygulamaları oluşturmak için eksiksiz bir görsel programlama platformudur. Arayüzleri, iş akışlarını ve veritabanlarını tasarlamak için kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. ayrıca harici API'ler ve hizmetlerle entegre olabilir ve bu da onu karmaşık web uygulamaları oluşturmak için çok yönlü bir araç haline getirir. FlutterFlow - Bu platform, kullanıcıların kod yazmadan web ve mobil uygulamalar tasarlamasına ve dağıtmasına olanak tanır. Çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlara ve bileşenlere sahiptir ve kullanıcılar ayrıca özel bileşenler ve mantık da oluşturabilir. FlutterFlow ayrıca veri yönetimi, kullanıcı kimlik doğrulaması ve üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon için özellikler sunar.

- Bu platform, kullanıcıların kod yazmadan web ve mobil uygulamalar tasarlamasına ve dağıtmasına olanak tanır. Çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlara ve bileşenlere sahiptir ve kullanıcılar ayrıca özel bileşenler ve mantık da oluşturabilir. ayrıca veri yönetimi, kullanıcı kimlik doğrulaması ve üçüncü taraf hizmetlerle entegrasyon için özellikler sunar. Directual - Directual , web ve mobil uygulamalar oluşturmaya, iş akışlarını otomatikleştirmeye ve verileri yönetmeye yönelik görsel bir platformdur. Uygulama oluşturmak için bir drag-and-drop arabirimine sahiptir ve kullanıcı kimlik doğrulama özellikleri ve üçüncü taraf entegrasyonları sunar. Directual'ın iş akışı otomasyonuna odaklanması, onu operasyonlarını düzene sokmak ve verimliliği artırmak isteyen işletmeler için güçlü bir araç haline getiriyor.

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Web siteniz için en iyi 5 web sitesi oluşturucu

Wix - Wix drag-and-drop işlevi, özelleştirilebilir şablonlar ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan popüler bir web sitesi oluşturucusudur. Ayrıca, e-ticaret yetenekleri, SEO araçları ve çeşitli üçüncü taraf entegrasyonları dahil olmak üzere birçok özellik sunar.

- işlevi, özelleştirilebilir şablonlar ve kullanıcı dostu bir arayüz sunan popüler bir web sitesi oluşturucusudur. Ayrıca, e-ticaret yetenekleri, SEO araçları ve çeşitli üçüncü taraf entegrasyonları dahil olmak üzere birçok özellik sunar. Shopify - Shopify özellikle e-ticaret web siteleri için tasarlanmış bir web sitesi oluşturucusudur. Özelleştirilebilir şablonlar, ödeme işleme ve envanter yönetimi dahil olmak üzere çevrimiçi mağazalar oluşturmak için çeşitli araçlar sunar.

- özellikle e-ticaret web siteleri için tasarlanmış bir web sitesi oluşturucusudur. Özelleştirilebilir şablonlar, ödeme işleme ve envanter yönetimi dahil olmak üzere çevrimiçi mağazalar oluşturmak için çeşitli araçlar sunar. Webflow - Webflow drag-and-drop arayüzüne ve kullanıcıların kod yazmadan karmaşık web siteleri oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir tasarım aracına sahip popüler bir web sitesi oluşturucusudur. Bir dizi özelleştirilebilir şablon, popüler hizmetlerle entegrasyon ve e-ticaret işlevselliği, SEO araçları ve analitik gibi özellikler sunar.

- arayüzüne ve kullanıcıların kod yazmadan karmaşık web siteleri oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir tasarım aracına sahip popüler bir web sitesi oluşturucusudur. Bir dizi özelleştirilebilir şablon, popüler hizmetlerle entegrasyon ve e-ticaret işlevselliği, SEO araçları ve analitik gibi özellikler sunar. Tilda - Tilda , kullanıcıların kodlama uzmanlığı olmadan görsel olarak çekici ve duyarlı web siteleri geliştirmelerini sağlayan, oldukça saygın bir web sitesi oluşturucusudur. Sezgisel drag-and-drop arayüzüyle Tilda , temel özellikleri ve işlevleri sorunsuz bir şekilde birleştirmek için bir dizi özelleştirilebilir şablon, modül ve blok sunarak web sitesi oluşturma sürecini basitleştirir.

- , kullanıcıların kodlama uzmanlığı olmadan görsel olarak çekici ve duyarlı web siteleri geliştirmelerini sağlayan, oldukça saygın bir web sitesi oluşturucusudur. Sezgisel arayüzüyle , temel özellikleri ve işlevleri sorunsuz bir şekilde birleştirmek için bir dizi özelleştirilebilir şablon, modül ve blok sunarak web sitesi oluşturma sürecini basitleştirir. GoDaddy - GoDaddy kullanıcı dostu bir arayüze, özelleştirilebilir şablonlara ve drag-and-drop web sitesi oluşturucuya sahip popüler bir web sitesi oluşturucusudur. Hızlı bir şekilde profesyonel bir web sitesi oluşturmak isteyen bireyler ve işletmeler için ideal bir seçenek haline getiren SEO araçları, analitik, e-ticaret yetenekleri ve alan adı kayıt hizmetleri sunar.

sonuç

Sonuç olarak, hem no-code platformlar hem de web sitesi oluşturucular, kapsamlı kodlama bilgisi veya deneyimine ihtiyaç duymadan bir web sitesi veya dijital ürün oluşturmak isteyen bireyler ve işletmeler için değerli çözümler sunar. No-code platformlar daha çok yönlüdür, daha geniş bir özellik ve entegrasyon yelpazesi sunar ve web siteleri ile web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmıştır. Öte yandan, web sitesi oluşturucular, öncelikle web siteleri için kullanıcı arayüzleri oluşturmak ve basit projeler için uygun ve uygun maliyetli bir çözüm sunmak için tasarlanmıştır. Sonuç olarak, bu iki seçenek arasındaki seçim, kullanıcının özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olacaktır. Mevcut çok sayıda no-code platform ve web sitesi oluşturucu ile nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Bununla birlikte, kullanıcılar her seçeneğin temel özelliklerini ve faydalarını göz önünde bulundurarak bilinçli bir karar verebilir ve web sitesi oluşturma ihtiyaçları için en iyi seçeneği seçebilir.

SSS

no-code platformlar ve web sitesi oluşturucuları nelerdir?

No-code platformlar ve web sitesi oluşturucular, kullanıcının kod yazmasını gerektirmeden web siteleri veya web uygulamaları oluşturmak için kullanılan araçlardır. Herkesin bir web sitesi veya web uygulaması oluşturmasını kolaylaştırmak için drag-and-drop arayüzlerini, önceden oluşturulmuş şablonları ve görsel tasarım araçlarını kullanırlar.

no-code platformlar ile web sitesi oluşturucuları arasındaki temel fark nedir?

Temel fark, no-code platformların genellikle karmaşık iş akışları oluşturma, diğer yazılımlarla entegre etme ve özel veritabanları oluşturma gibi daha gelişmiş özellikler sunmasıdır. Öte yandan, web sitesi oluşturucular, temel web sitelerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmaya odaklanarak daha basit olacak şekilde tasarlanmıştır.

Daha karmaşık bir web sitesi oluşturmak için bir web sitesi oluşturucu kullanabilir miyim?

Evet, yapabilirsiniz, ancak web sitesi oluşturucuları genellikle daha basit web siteleri için tasarlanmıştır. Daha karmaşık bir web sitesine ihtiyacınız varsa, daha fazla özellik ve esneklik sunacağı için bunun yerine no-code bir platform kullanmayı düşünebilirsiniz.

no-code bir platform üzerinde bir web sitesi oluşturucu kullanmanın herhangi bir avantajı var mı?

Evet, bir web sitesi oluşturucu kullanmanın bazı avantajları vardır. Daha basit arayüzler ve gezinmek için daha az özellik ile kullanımları genellikle daha kolaydır. Ayrıca genellikle no-code platformlardan daha uygun maliyetlidirler, bu da onları bütçesi kısıtlı olan bireyler veya küçük işletmeler için iyi bir seçim haline getirir.

Herhangi bir kodlama deneyimim yoksa no-code bir platform kullanabilir miyim?

Evet yapabilirsin. No-code platformlar, kodlama deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve web siteleri ve web uygulamaları oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi araç sunar.

Kodlama deneyimim varsa bir web sitesi oluşturucu kullanabilir miyim?

Evet yapabilirsin. Web sitesi oluşturucular, kodlama deneyimi olmayan kişiler için kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Yine de, basit bir web sitesini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak isteyen, kodlama deneyimi olan kişiler tarafından da kullanılabilirler.

Bazı popüler no-code platformlar nelerdir?

Bazı popüler no-code platformlar arasında Bubble, AppMaster ve Adalo bulunur.

Bazı popüler web sitesi oluşturucuları nelerdir?

Bazı popüler web sitesi oluşturucuları Wix, Squarespace ve Webflow içerir.