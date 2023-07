Un nuovo entusiasmo arricchisce il regno dello sviluppo di siti web per dispositivi mobili no-code. Universe, uno strumento di progettazione per dispositivi mobili leader del settore, ha infatti annunciato il lancio iniziale del suo progettista di siti web supportato dall'intelligenza artificiale, chiamato in breve GUS (Generative Universe Sites). GUS, attualmente disponibile in versione beta, offre un ambiente favorevole alla costruzione di siti web facili e personalizzati direttamente dall'apparecchiatura iOS.

Per avviare il processo di creazione, gli utenti accedono innanzitutto al noto editor di griglie dell'azienda. A differenza delle pratiche convenzionali, la creazione inizia con una chat di testo interattiva con GUS, invece di iniziare con i modelli convenzionali. GUS inizia il dialogo chiedendo il genere di sito web che l'utente aspira a creare. Dopo aver raccolto i dettagli preliminari, GUS approfondisce i requisiti specifici dell'utente, come i colori preferiti, il numero di pagine desiderato o i disegni particolari da incorporare.

Una volta acquisiti i dettagli richiesti, GUS costruisce rapidamente un layout iniziale che è interamente personalizzabile. È possibile modificare manualmente gli elementi senza alcun coinvolgimento nella codifica. Ad esempio, se si desidera sostituire un'immagine prestabilita, è sufficiente una semplice azione di scambio. Gli utenti possono finalizzare e pubblicare i loro siti web quando sono soddisfatti del risultato.

Orgogliosa dei propri passi verso uno spazio di progettazione web più inclusivo e accessibile, Universe ritiene che GUS, con le sue capacità di intelligenza artificiale, segni una pietra miliare significativa nel proprio percorso. Joseph Cohen, fondatore e amministratore delegato di Universe, sottolinea la missione principale di consentire a chiunque di costruire Internet e, con GUS, ritiene di poter portare questa iniziativa a un livello superiore.

Tentativi simili nel campo sono stati osservati nel recente passato, quando Wix ha introdotto l'AI Site Generator, uno strumento per manifestare l'intento dell'utente in un sito web completamente funzionale.

In particolare, i prodotti di Universe e Wix sono particolarmente vantaggiosi per le piccole e medie imprese, in quanto rendono più gestibile il processo altrimenti impegnativo del lancio e della manutenzione dei siti web, oltre che della promozione delle vendite. Essi mirano a risolvere i problemi affrontati da quasi il 27% delle piccole imprese, come riportato da Top Design Firms nella sua indagine del 2022, che non possiedono un sito web e trovano impegnativo aggiungere funzionalità e gestire i costi.

Sebbene questi strumenti siano commercializzati principalmente per i proprietari di aziende, essi fungono da risorsa per chiunque voglia costruire un sito web senza dover ricorrere a una codifica e a test rigorosi. Le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale aprono le porte a individui di ogni livello per trasformare le loro visioni creative in realtà.

