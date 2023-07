업계를 선도하는 모바일 디자인 도구인 Universe가 간단히 GUS(Generative Universe Sites)라고 하는 AI 강화 웹사이트 디자이너의 초기 출시를 공개하면서 코드 no-code 모바일 웹사이트 개발의 영역을 강화하는 신선한 흥분이 있습니다. 현재 베타 버전으로 제공되는 GUS는 iOS 장비에서 직접 쉽고 맞춤화된 웹 사이트 구축에 도움이 되는 환경을 제공합니다.

생성 프로세스를 시작하려면 사용자는 먼저 회사의 잘 알려진 그리드 편집기에 들어갑니다. 기존 관행과 달리 기존 템플릿으로 시작하는 것과 달리 GUS와의 대화형 텍스트 채팅으로 생성이 시작됩니다. GUS는 사용자가 만들고자 하는 웹 사이트의 장르에 대해 문의하여 대화를 시작합니다. GUS는 예비 세부 사항을 수집한 후 선호하는 색상, 원하는 페이지 수 또는 통합할 특정 디자인과 같은 사용자의 특정 요구 사항을 더 깊이 조사합니다.

필요한 세부 사항을 흡수하면 GUS는 완전히 사용자 정의할 수 있는 초기 레이아웃을 신속하게 구성합니다. 코딩 관련 요소 없이 수동으로 요소를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 미리 지정된 이미지를 대체하려는 경우 간단한 교체 작업으로 충분합니다. 사용자는 결과에 만족할 때 웹 사이트를 마무리하고 게시할 수 있습니다.

보다 포용적이고 접근 가능한 웹 디자인 공간을 향한 그들의 발걸음을 자랑스럽게 생각하는 Universe AI 기반 기능을 갖춘 GUS가 그들의 여정에서 중요한 이정표를 세웠다고 믿습니다. Universe의 설립자이자 CEO인 Joseph Cohen은 누구에게나 인터넷을 구축할 수 있는 권한을 부여하는 핵심 사명을 강조합니다. 그리고 GUS를 사용하면 이 이니셔티브를 한 단계 높일 수 있다고 그는 믿습니다.

Wix는 사용자 의도를 완벽하게 작동하는 웹사이트로 표현하는 도구인 AI 사이트 생성기를 도입한 최근에 현장에서 유사한 시도가 관찰되었습니다.

특히 Universe 와 Wix의 제품은 중소 기업에 특히 유용하며 판매 촉진과 함께 웹 사이트를 시작하고 유지 관리하는 어려운 프로세스를 보다 쉽게 ​​관리할 수 있습니다. 2022년 조사에서 Top Design Firms가 보고한 바와 같이, 웹 사이트를 소유하지 않고 기능 추가 및 비용 관리가 어려운 중소기업의 거의 27%가 직면한 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다.

이러한 도구는 비즈니스 소유자에게 널리 판매되지만 엄격한 코딩 및 테스트에 관여하지 않고 웹 사이트를 구축하려는 모든 사람을 위한 완벽한 리소스 역할을 합니다. AI 기반 기능은 모든 계층의 개인이 창의적 비전을 현실로 바꿀 수 있는 문을 열어줍니다.

AppMaster, a no-code platform renowned for disrupting the digital ecosystem with its groundbreaking services. Just like Universe utilizing AI to enhance website creation, AppMaster offers a powerful no-code tool for developing backend, web, and mobile applications visually, thereby augmenting the process of app development.