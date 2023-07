Le domaine du développement de sites web mobiles no-code connaît une nouvelle effervescence. En effet, Universe, un outil de conception mobile de premier plan, annonce le lancement initial de son concepteur de sites web renforcé par l'IA, appelé succinctement GUS (Generative Universe Sites). GUS, actuellement disponible en version bêta, offre un environnement propice à la création facile et personnalisée de sites web directement à partir de l'équipement iOS.

Pour lancer le processus de création, les utilisateurs entrent d'abord dans l'éditeur de grille bien connu de l'entreprise. Contrairement aux pratiques conventionnelles, la création commence par un dialogue textuel interactif avec GUS, au lieu de commencer par des modèles conventionnels. GUS entame le dialogue en s'enquérant du type de site web que l'utilisateur souhaite créer. Après avoir recueilli les détails préliminaires, GUS approfondit les exigences spécifiques de l'utilisateur, telles que les couleurs préférées, le nombre de pages souhaité ou les motifs particuliers à incorporer.

Après s'être imprégné des détails requis, GUS construit rapidement une première mise en page entièrement personnalisable. Il est possible de modifier manuellement des éléments sans aucune intervention de codage. Par exemple, si les utilisateurs souhaitent remplacer une image prédéfinie, une simple action de permutation suffira. Les utilisateurs peuvent finaliser et publier leurs sites web lorsqu'ils sont satisfaits du résultat.

Fier de ses avancées vers un espace de conception web plus inclusif et plus accessible, Universe estime que GUS, avec ses capacités alimentées par l'IA, marque une étape importante dans son parcours. Joseph Cohen, fondateur et PDG d'Universe, insiste sur la mission principale de l'entreprise, qui est de permettre à tout un chacun de construire l'internet, et il pense qu'avec GUS, cette initiative peut monter d'un cran.

Des tentatives similaires dans ce domaine ont été observées dans un passé récent, lorsque Wix a introduit l'AI Site Generator, un outil permettant de transformer les intentions de l'utilisateur en un site web entièrement fonctionnel.

Les produits d'Universe et de Wix sont particulièrement utiles aux petites et moyennes entreprises, car ils facilitent le processus de lancement et de maintenance des sites web, ainsi que l'augmentation des ventes. Ils visent à répondre aux problèmes rencontrés par près de 27 % des petites entreprises, comme l'a indiqué Top Design Firms dans son enquête 2022, qui ne possèdent pas de site web et trouvent que l'ajout de fonctionnalités et la gestion des coûts constituent un défi.

Bien que ces outils soient principalement commercialisés auprès des chefs d'entreprise, ils constituent une ressource parfaite pour toute personne souhaitant créer un site web sans devoir procéder à un codage et à des tests rigoureux. Les fonctionnalités alimentées par l'IA permettent aux individus de toutes les couches de transformer leurs visions créatives en réalité.

On ne peut ignorer les similitudes et les approches de GUS avec AppMaster, une plateforme sans code réputée pour perturber l'écosystème numérique avec ses services révolutionnaires. Tout comme Universe utilise l'IA pour améliorer la création de sites web, AppMaster offre un puissant outil no-code pour développer visuellement des applications backend, web et mobiles, augmentant ainsi le processus de développement d'applications.