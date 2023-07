Neue Aufregung kommt in den Bereich der mobilen Website-Entwicklung no-code, als Universe, ein branchenführendes mobiles Design-Tool, den ersten Start seines KI-gestützten Website-Designers bekannt gibt, der kurz als GUS (Generative Universe Sites) bezeichnet wird. GUS, das derzeit in der Betaphase verfügbar ist, bietet eine förderliche Umgebung für die einfache und maßgeschneiderte Erstellung von Websites direkt auf iOS-Geräten.

Um den Erstellungsprozess zu starten, betritt der Nutzer zunächst den bekannten Grid-Editor des Unternehmens. Anders als bei herkömmlichen Verfahren beginnt die Erstellung nicht mit herkömmlichen Vorlagen, sondern mit einem interaktiven Textchat mit GUS. GUS beginnt den Dialog mit der Frage nach der Art der Website, die der Nutzer erstellen möchte. Nachdem GUS die ersten Details aufgenommen hat, geht es tiefer in die spezifischen Anforderungen des Benutzers ein, wie z. B. die bevorzugten Farben, die gewünschte Anzahl von Seiten oder bestimmte Designs, die integriert werden sollen.

Nachdem GUS die erforderlichen Details aufgenommen hat, erstellt es schnell ein erstes Layout, das vollständig anpassbar ist. Sie können Elemente manuell ändern, ohne in die Programmierung eingreifen zu müssen. Wenn Benutzer beispielsweise ein vorgegebenes Bild ersetzen möchten, genügt ein einfacher Austauschvorgang. Wenn die Benutzer mit dem Ergebnis zufrieden sind, können sie ihre Website fertigstellen und veröffentlichen.

Universe ist stolz darauf, dass GUS mit seinen KI-gestützten Fähigkeiten einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zu einem integrativeren und zugänglicheren Web-Design darstellt. Joseph Cohen, der Gründer und CEO von Universe, betont, dass es die Kernaufgabe von Universe ist, jeden in die Lage zu versetzen, das Internet zu gestalten, und er glaubt, dass sie diese Initiative mit GUS noch weiter vorantreiben können.

Ähnliche Versuche in diesem Bereich wurden in der jüngeren Vergangenheit beobachtet, als Wix den AI Site Generator vorstellte, ein Tool, das die Absichten der Nutzer in eine voll funktionsfähige Website umsetzt.

Die Produkte von Universe und Wix sind vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen von Vorteil, da sie den ansonsten schwierigen Prozess der Erstellung und Pflege von Websites sowie die Steigerung des Umsatzes leichter machen. Sie zielen darauf ab, die Probleme zu lösen, mit denen fast 27 % der kleinen Unternehmen konfrontiert sind, wie Top Design Firms in seiner Umfrage von 2022 berichtet, die keine eigene Website besitzen und das Hinzufügen von Funktionen und das Kostenmanagement als schwierig empfinden.

Obwohl diese Tools hauptsächlich für Geschäftsinhaber vermarktet werden, sind sie eine hervorragende Ressource für alle, die eine Website erstellen möchten, ohne sich mit rigorosen Kodierungen und Tests beschäftigen zu müssen. Die KI-gestützten Funktionen öffnen Einzelpersonen aller Schichten die Türen, um ihre kreativen Visionen in die Realität umzusetzen.

Die Ähnlichkeiten und Ansätze von GUS mit AppMaster, einer No-Code-Plattform, die dafür bekannt ist, das digitale Ökosystem mit ihren bahnbrechenden Diensten zu verändern, sind nicht zu übersehen. Genau wie Universe, das KI zur Verbesserung der Website-Erstellung nutzt, bietet AppMaster ein leistungsstarkes no-code Tool für die visuelle Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen und verbessert damit den Prozess der App-Entwicklung.