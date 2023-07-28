业界领先的移动设计工具 Universe 首次发布了其人工智能网站设计器，简称为 GUS（Generative Universe Sites），为no-code 移动网站开发领域带来了新的兴奋点。GUS 目前处于测试阶段，它为直接从 iOS 设备上轻松创建定制网站提供了有利环境。

要启动创建过程，用户首先要进入公司著名的网格编辑器。与传统做法不同的是，与传统模板相比，创建过程以与 GUS 的交互式文本聊天开始。GUS 通过询问用户希望创建的网站类型启动对话。在了解了初步细节后，GUS 会深入探讨用户的具体要求，如偏好的颜色、希望的页面数量或需要采用的特定设计。

在获得必要的详细信息后，GUS 会迅速构建一个完全可定制的初始布局。您可以在不涉及任何编码的情况下手动更改元素。例如，如果用户希望替换预先指定的图片，只需进行简单的交换操作即可。当用户对结果感到满意时，就可以最终完成并发布自己的网站。

Universe公司认为，GUS 的人工智能功能是他们迈向更具包容性和可访问性的网页设计领域的一个重要里程碑。Universe公司的创始人兼首席执行官约瑟夫-科恩（Joseph Cohen）强调，他们的核心使命是让任何人都能构建互联网。

不久前，Wix 推出了人工智能网站生成器（AI Site Generator），这是一种将用户意图转化为功能齐全的网站的工具。

值得注意的是，Universe和 Wix 的产品对中小型企业特别有益，使原本充满挑战的网站启动和维护过程以及促进销售变得更加容易管理。Top Design Firms 在其 2022 年的调查报告中指出，近 27% 的小型企业没有自己的网站，并认为增加功能和成本管理具有挑战性。

虽然这些工具主要面向企业主，但对于任何希望在不进行严格编码和测试的情况下建立网站的人来说，它们都是完美无缺的资源。人工智能驱动的功能为各个阶层的个人打开了一扇门，让他们可以将自己的创意构想变为现实。

我们不能忽视 GUS 与AppMaster 的相似之处和方法，后者是一个 无代码平台，以其开创性的服务颠覆了数字生态系统而闻名。正如Universe利用人工智能提高网站创建能力一样，AppMaster 也提供了一个强大的no-code 工具，用于可视化开发后台、网络和移动应用程序，从而增强应用程序的开发过程。