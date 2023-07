ความตื่นเต้นครั้งใหม่ช่วยยกระดับขอบเขตของการพัฒนาเว็บไซต์บนมือถือ no-code เมื่อ Universe ซึ่งเป็นเครื่องมือออกแบบมือถือชั้นนำของอุตสาหกรรม เปิดเผยการเปิดตัวครั้งแรกของนักออกแบบเว็บไซต์ที่เสริมความแข็งแกร่งด้วย AI ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า GUS (Generative Universe Sites) ปัจจุบัน GUS พร้อมใช้งานในรุ่นเบต้า มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายและปรับแต่งได้โดยตรงจากอุปกรณ์ iOS

ในการเริ่มกระบวนการสร้าง ผู้ใช้ต้องเข้าสู่โปรแกรมแก้ไขกริดที่เป็นที่รู้จักของบริษัทก่อน แตกต่างจากวิธีปฏิบัติทั่วไป การสร้างเริ่มต้นด้วยการแชทด้วยข้อความแบบโต้ตอบกับ GUS ซึ่งต่างจากการเริ่มต้นด้วยเทมเพลตทั่วไป GUS เริ่มต้นการสนทนาโดยสอบถามเกี่ยวกับประเภทของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ต้องการสร้าง หลังจากได้รับรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว GUS จะตรวจสอบความต้องการเฉพาะของผู้ใช้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น สีที่ต้องการ จำนวนหน้าที่ต้องการ หรือการออกแบบเฉพาะที่จะรวมเข้าด้วยกัน

เมื่อได้รับรายละเอียดที่จำเป็น GUS จะสร้างเลย์เอาต์เริ่มต้นที่สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว คุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการเข้ารหัสใดๆ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ต้องการแทนที่รูปภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การดำเนินการสลับง่ายๆ ก็เพียงพอแล้ว ผู้ใช้สามารถสรุปและเผยแพร่เว็บไซต์ของตนได้เมื่อพอใจกับผลลัพธ์

ด้วยความภาคภูมิใจในการก้าวไปสู่พื้นที่การออกแบบเว็บที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้น Universe เชื่อว่า GUS ซึ่งมีความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI นับเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางของพวกเขา Joseph Cohen ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Universe เน้นย้ำถึงภารกิจหลักของพวกเขาในการมอบอำนาจให้ทุกคนสร้างอินเทอร์เน็ต และด้วย GUS เขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถยกระดับความคิดริเริ่มนี้ได้

ความพยายามในลักษณะเดียวกันนี้พบได้ในอดีตที่ผ่านมา โดย Wix ได้แนะนำ AI Site Generator ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสดงเจตนาของผู้ใช้ในเว็บไซต์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์จากทั้ง Universe และ Wix นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทำให้กระบวนการเปิดตัวและการดูแลเว็บไซต์ที่ท้าทาย ควบคู่ไปกับการกระตุ้นยอดขายนั้นจัดการได้ง่ายขึ้น พวกเขาตั้งเป้าที่จะแก้ไขปัญหาที่ธุรกิจขนาดเล็กเกือบ 27% เผชิญ ตามที่รายงานโดย Top Design Firms ในการสำรวจปี 2022 ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์และพบว่าการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและการจัดการต้นทุนเป็นเรื่องท้าทาย

แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะวางตลาดสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างแพร่หลาย แต่เครื่องมือเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลได้อย่างไร้ที่ติสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ดและการทดสอบที่เข้มงวด ฟังก์ชันการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI เปิดประตูให้บุคคลจากทุกชั้นเพื่อเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ให้เป็นจริง

