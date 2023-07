Um novo entusiasmo aumenta o domínio do desenvolvimento do sítio Web móvel no-code, uma vez que a Universe, uma ferramenta de conceção móvel líder na indústria, divulga o lançamento inicial do seu criador de sítios Web com IA, sucintamente designado por GUS (Generative Universe Sites). O GUS, atualmente disponível em versão beta, oferece um ambiente propício à construção fácil e personalizada de sítios Web diretamente a partir de equipamento iOS.

Para iniciar o processo de criação, os utilizadores começam por entrar no conhecido editor de grelhas da empresa. Diferentemente das práticas convencionais, a criação começa com uma conversa de texto interactiva com o GUS, em vez de começar com modelos convencionais. O GUS inicia o diálogo perguntando qual o género de sítio Web que o utilizador pretende criar. Após a recolha dos detalhes preliminares, o GUS aprofunda os requisitos específicos do utilizador, como as cores preferidas, o número de páginas desejado ou os desenhos específicos a incorporar.

Após a obtenção dos detalhes necessários, o GUS constrói rapidamente um esquema inicial que é totalmente personalizável. Pode alterar manualmente os elementos sem qualquer envolvimento de codificação. Por exemplo, se os utilizadores pretenderem substituir uma imagem pré-especificada, uma simples ação de troca será suficiente. Os utilizadores podem finalizar e publicar os seus sítios Web quando estiverem satisfeitos com o resultado.

Orgulhoso dos seus passos em direção a um espaço mais inclusivo e acessível de web design, o Universe acredita que o GUS, com as suas capacidades alimentadas por IA, constitui um marco significativo na sua jornada. Joseph Cohen, fundador e diretor executivo da Universe, sublinha a sua missão principal de capacitar qualquer pessoa para construir a Internet e, com o GUS, acredita que pode levar esta iniciativa mais longe.

Tentativas semelhantes neste domínio foram observadas no passado recente, quando a Wix introduziu o AI Site Generator, uma ferramenta para manifestar a intenção do utilizador num sítio Web totalmente funcional.

Em particular, os produtos do Universe e do Wix são particularmente benéficos para as pequenas e médias empresas, tornando mais fácil o processo de lançamento e manutenção de sítios Web, que, de outra forma, seria um desafio, juntamente com a promoção das vendas. O seu objetivo é resolver os problemas enfrentados por quase 27% das pequenas empresas, tal como referido pela Top Design Firms no seu inquérito de 2022, que não possuem um sítio Web e consideram difícil adicionar funcionalidades e gerir os custos.

Embora essas ferramentas sejam comercializadas predominantemente para proprietários de empresas, elas servem perfeitamente como um recurso para quem deseja construir um site sem envolver codificação e testes rigorosos. As funcionalidades baseadas em IA abrem as portas para que indivíduos de todos os estratos transformem as suas visões criativas em realidade.

Não se pode ignorar as semelhanças e abordagens do GUS com AppMaster, uma plataforma sem código conhecida por perturbar o ecossistema digital com seus serviços inovadores. Tal como a Universe, que utiliza a IA para melhorar a criação de sítios Web, a AppMaster oferece uma poderosa ferramenta no-code para desenvolver visualmente aplicações backend, Web e móveis, aumentando assim o processo de desenvolvimento de aplicações.