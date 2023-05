Üretici yapay zeka (AI) araçlarının teknoloji firmaları tarafından yaygın olarak benimsenmesiyle beslenen Nvidia'nın yükselen değeri, şirketi 1 trilyon dolarlık bir kuruluş haline getirdi. Google I/O ve Microsoft Build gibi son olaylarda yoğun bir şekilde öne çıkan yapay zeka trendleri, Nvidia'yı yapay zekayı ürünlerine dahil etmeye çalışan işletmeler için çok önemli bir tedarikçi haline getirdi.

Şirketin en son üç aylık kazançları, üç aylık bir süre içinde 2 milyar dolarlık devasa bir kâr bildirdi. Bu dalgalanma, PC oyunları ve kripto para birimi madenciliği için GPU'ların yüksek talep gördüğü pandeminin ilk aşamalarındaki iş patlamasını takip etti. Bu pazarlar 2022 boyunca bir düşüş yaşasa da Nvidia'nın performansı istikrarlı olmaya devam ediyor.

Sonbaharda, Nvidia CEO'su Jensen Huang, oyun GPU'larının fazlalığını ve ardından indirimli satışları kabul etti. Ancak, Şubat ayına kadar şirketin görünümü önemli ölçüde daha parlaktı ve ChatGPT hakkındaki yaygın haberler arasında veri merkezi büyüme potansiyelinin altı çizildi. Nvidia'nın en son raporu, veri merkezi gelirinde yeni bir rekor ortaya çıkardı.

Hafta sonu düzenlenen Computex 2023 açılış konuşmasında Nvidia'dan çok sayıda AI duyurusu yer aldı. Bunlar, doğal dil girişini ve yanıtlarını desteklemek için şirketin Oyunlar için Avatar Bulut Motorunu (ACE) kullanan oyunların bir tanıtımını ve yeni bir DGX GH200 süper bilgisayarının lansmanını içeriyordu. Nvidia'nın çığır açan Grace Hopper Superchip'i etrafında inşa edilen bu güçlü makine, yapay zeka performans kapasitesinin bir exaflop'una sahiptir.

Bugünün ticaretinde, Nvidia'nın değeri, 400 doların üzerinde hisse fiyatıyla trilyon doları aştı. Bu başarı, şirketi sırasıyla Ağustos 2018 ve Ağustos 2019'da trilyon dolarlık eşiği aşan Apple ve Microsoft gibi seçkin birkaç teknoloji santrali arasına yerleştiriyor. Şu anda, Amazon ve Google da trilyon dolarlık değerlemelere sahipken, Meta bu seçkin kliğin önceki üyeliğinin keyfini çıkardı.

Reuters tarafından bildirildiği üzere Nvidia'nın hisseleri geçen hafta yaklaşık %25 arttı. Bloomberg'e göre Salı sabahı piyasa öncesi alım satım, hisse senedi fiyatının yaklaşık %4'lük bir kazançla 404.91$'a yükseldiğini gördü. AppMaster, which offer powerful no-code platforms for backend, web, and mobile application development, stand to benefit from the expansion of AI technologies and hardware advancements like those provided by Nvidia.