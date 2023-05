기술 회사의 생성 인공 지능(AI) 도구의 광범위한 채택에 힘입어 엔비디아의 가치 급등은 회사를 1조 달러 규모의 기업으로 설립했습니다. 호황을 누리고 있는 AI 트렌드는 Google I/O 및 Microsoft Build와 같은 최근 이벤트에서 많이 등장했으며, Nvidia는 AI를 제품에 통합하려는 기업의 중요한 공급업체가 되었습니다.

회사의 최근 분기별 수익은 3개월 동안 무려 20억 달러의 이익을 보고했습니다. 이 급증은 팬데믹 초기 단계에서 PC 게임 및 암호화폐 채굴에 대한 GPU 수요가 높은 비즈니스 붐에 뒤따랐습니다. 이러한 시장은 2022년 내내 감소했지만 Nvidia의 실적은 변함이 없습니다.

가을에 Nvidia의 CEO인 Jensen Huang은 과도한 게임용 GPU와 그에 따른 할인 판매를 인정했습니다. 그러나 2월에는 ChatGPT에 대한 광범위한 뉴스 속에서 데이터 센터의 성장 잠재력이 강조되면서 회사의 전망이 훨씬 밝아졌습니다. Nvidia의 가장 최근 보고서는 데이터 센터 수익의 새로운 기록을 공개했습니다.

주말에 열린 Computex 2023 기조 연설에는 Nvidia의 수많은 AI 발표가 포함되었습니다. 여기에는 자연어 입력 및 응답을 지원하기 위해 게임용 회사의 Avatar Cloud Engine(ACE)을 활용한 게임 시연과 새로운 DGX GH200 슈퍼컴퓨터 공개가 포함되었습니다. Nvidia의 획기적인 Grace Hopper Superchip을 기반으로 구축된 이 강력한 기계는 엑사플롭의 AI 성능 기능을 자랑합니다.

오늘 거래에서 Nvidia의 가치는 400달러가 넘는 주가로 1조 달러를 넘어섰습니다. 이 성과로 회사는 2018년 8월과 2019년 8월에 각각 1조 달러의 문턱을 돌파한 Apple과 Microsoft와 같은 소수의 기술 강국에 속하게 되었습니다. 현재 Amazon과 Google도 수조 달러의 가치를 자랑하는 반면 Meta는 이전에 이 엘리트 파벌의 구성원이었습니다.

로이터가 보도한 바와 같이 엔비디아의 주가는 지난주 약 25% 급등했습니다. Bloomberg에 따르면 화요일 아침 개장 전 거래에서 주가는 약 4% 상승한 $404.91까지 상승했습니다.