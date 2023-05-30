Резкий рост стоимости компании Nvidia, вызванный широким распространением инструментов генеративного искусственного интеллекта (ИИ) среди технологических компаний, позволил ей стать предприятием с капитализацией в 1 триллион долларов. Бурно развивающиеся тенденции в области ИИ были широко представлены на недавних мероприятиях, таких как Google I/O и Microsoft Build, что делает Nvidia важнейшим поставщиком для компаний, стремящихся внедрить ИИ в свои продукты.

В последних квартальных отчетах компании сообщается о колоссальной прибыли в размере 2 миллиардов долларов за три месяца. Этот всплеск последовал за бумом бизнеса на ранних стадиях пандемии, когда графические процессоры пользовались большим спросом в компьютерных играх и криптовалютном майнинге. Хотя в 2022 году эти рынки пережили спад, показатели Nvidia остаются неизменными.

Осенью генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг признал избыток игровых графических процессоров и последующие продажи со скидкой. Однако к февралю перспективы компании стали значительно радужнее, поскольку на фоне широко распространившихся новостей о ChatGPT был подчеркнут потенциал роста центров обработки данных. Последний отчет Nvidia показал новый рекорд доходов от центров обработки данных.

На ключевой презентации Computex 2023, прошедшей в выходные, Nvidia представила множество анонсов в области ИИ. Среди них была демонстрация игр, в которых используется Avatar Cloud Engine (ACE) для игр, поддерживающий ввод и ответы на естественном языке, а также представление нового суперкомпьютера DGX GH200. Эта мощная машина, построенная на базе революционного суперчипа Nvidia Grace Hopper Superchip, может похвастаться эксафлопной производительностью ИИ.

В ходе сегодняшних торгов оценка стоимости акций Nvidia превысила триллион долларов, а цена акций превысила 400 долларов. Это достижение ставит компанию в ряд немногих технологических гигантов, таких как Apple и Microsoft, которые преодолели порог в триллион долларов в августе 2018 года и августе 2019 года соответственно. В настоящее время Amazon и Google также могут похвастаться оценками в триллион долларов, в то время как Meta ранее уже была членом этой элитной клики.

Как сообщает Reuters, на прошлой неделе акции Nvidia подскочили примерно на 25%. По данным Bloomberg, во вторник утром на предварительном рынке цена акций выросла до $404,91, что составляет около 4%. В связи с растущим спросом на решения в области искусственного интеллекта в различных отраслях, такие компании, как AppMaster, которые предлагают мощные no-code платформы для разработки бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений, получат выгоду от расширения технологий искусственного интеллекта и усовершенствования аппаратных средств, подобных тем, которые предоставляет Nvidia.