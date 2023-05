Rosnąca wycena Nvidii, napędzana powszechnym przyjęciem narzędzi sztucznej inteligencji generatywnej (AI) przez firmy technologiczne, sprawiła, że firma stała się przedsiębiorstwem o wartości 1 biliona dolarów. Dynamicznie rozwijające się trendy związane ze sztuczną inteligencją pojawiły się w ostatnich wydarzeniach, takich jak Google I/O i Microsoft Build, czyniąc Nvidię kluczowym dostawcą dla firm dążących do włączenia sztucznej inteligencji do swoich produktów.

Najnowsze kwartalne zyski firmy wykazały ogromny zysk w wysokości 2 miliardów dolarów w ciągu trzech miesięcy. Wzrost ten nastąpił po boomie biznesowym na wczesnych etapach pandemii, w którym odnotowano wysoki popyt na procesory graficzne do gier komputerowych i wydobywania kryptowalut. Chociaż rynki te doświadczyły spadku w 2022 r., wyniki Nvidii pozostają niezachwiane.

Jesienią dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, przyznał się do nadmiaru procesorów graficznych do gier i późniejszej obniżonej sprzedaży. Jednak do lutego perspektywy firmy były znacznie jaśniejsze, a potencjał wzrostu centrów danych został podkreślony w powszechnych wiadomościach o ChatGPT. Najnowszy raport Nvidii ujawnił nowy rekord przychodów z centrów danych.

Keynote Computex 2023, który odbył się w weekend, zawierał liczne ogłoszenia dotyczące sztucznej inteligencji od Nvidii. Obejmowały one demonstrację gier wykorzystujących Avatar Cloud Engine (ACE) dla gier do obsługi wprowadzania danych i odpowiedzi w języku naturalnym, a także prezentację nowego superkomputera DGX GH200. Ta potężna maszyna, zbudowana w oparciu o przełomowy superukład Grace Hopper firmy Nvidia, może pochwalić się eksaflopową wydajnością w zakresie sztucznej inteligencji.

Podczas dzisiejszych notowań wycena Nvidii przekroczyła poziom biliona dolarów, a akcje wyceniono na ponad 400 USD. Osiągnięcie to plasuje firmę wśród kilku wybranych potęg technologicznych, takich jak Apple i Microsoft, które przekroczyły próg biliona dolarów odpowiednio w sierpniu 2018 r. i sierpniu 2019 r. Obecnie Amazon i Google również mogą pochwalić się wycenami na poziomie biliona dolarów, podczas gdy Meta cieszyła się wcześniejszym członkostwem w tej elitarnej kliki.

Jak donosi Reuters, akcje Nvidii podskoczyły w zeszłym tygodniu o około 25%. Według Bloomberga, we wtorek rano cena akcji wzrosła do 404,91 USD, co oznacza wzrost o około 4%. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania AI w różnych branżach, firmy takie jak AppMaster, które oferują potężne platformy bez kodu do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, mogą skorzystać na ekspansji technologii AI i postępach sprzętowych, takich jak te dostarczane przez Nvidię.